Ethan Vernon gana la cuarta etapa de la Volta ciclista a Cataluña, Dorian Godon sigue como líder

El británico Ethan Vernon fue el ganador este jueves en la cuarta etapa de la Volta ciclista a Cataluña, con meta en Camprodón, al superar al esprint al francés Dorian Godon, que conservó el maillot de líder.

Debido a un viento de 90 km/h en el lugar inicialmente previsto para el final de etapa, la misma fue recortada unos veinte kilómetros y se vio privada de una llegada en alto en la estación de deportes de invierno de Vallter, a más de 2.000 metros de altitud.

Los escaladores podrán sacarse la espina el viernes con la etapa reina, entre La Seu d'Urgell y el Col de Pal en La Molina, con cinco ascensiones en el programa del día.

Recorrido de las etapas

La cuarta etapa de la Volta a Cataluña, con meta en Camprodón, presenta un recorrido que combina tramos de media montaña y zonas llanas, aunque la jornada de hoy se vio seriamente afectada por el viento.

En casos así, sprinters como Vernon se benefician y desarrollan un plan de carrera más ventajoso.

La quinta etapa, considerada la reina de la Volta, promete cambiar el panorama de la clasificación general. El recorrido va de La Seu d'Urgell al Col de Pal en La Molina, atravesando cinco ascensiones significativas que pondrán a prueba tanto la resistencia como la estrategia de los favoritos de la montaña.

La jornada combina subidas prolongadas con rampas exigentes y descensos técnicos, lo que convierte esta etapa en un terreno ideal para quienes buscan marcar diferencias y aspirar al maillot de líder.