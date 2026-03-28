×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard

Vingegaard gana la penúltima etapa en Cataluña y acaricia el título

El francés Lenny Martinez y el alemán Florian Lipowitz terminaron segundo y tercero, a diez segundos.

    Expandir imagen
    Vingegaard gana la penúltima etapa en Cataluña y acaricia el título
    Jonas Vingegaard (AFP)

    <app-viewer-title></app-viewer-title>

    El danés Jonas Vingegaard noqueó a sus rivales en la lucha por el título en la Volta ciclista a Cataluña y ganó en solitario la sexta etapa en la llegada en alto de este sábado a Queralt, lo que le asegura salvo un desastre improbable el título el domingo en Barcelona.

    Impacto en la clasificación general tras la etapa

    Como la víspera en la etapa reina del Col de Pal, Vingegaard atacó en la última subida y dio una exhibición de fuerza, entrando en meta solo y transmitiendo un claro mensaje de superioridad.

    • El francés Lenny Martinez y el alemán Florian Lipowitz terminaron segundo y tercero, a diez segundos.
    RELACIONADAS

    El gran derrotado del día fue el austríaco Felix Gall, segundo en la clasificación general antes de la etapa y que perdió el ritmo en el descenso del penúltimo puerto.

    Quedó atrás respecto al grupo de líderes, que lideraba entonces el belga Remco Evenepoel, que asumió un rol de compañero de equipo en favor de Lipowitz en los últimos treinta kilómetros.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.