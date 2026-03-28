Vingegaard gana la penúltima etapa en Cataluña y acaricia el título

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El danés Jonas Vingegaard noqueó a sus rivales en la lucha por el título en la Volta ciclista a Cataluña y ganó en solitario la sexta etapa en la llegada en alto de este sábado a Queralt, lo que le asegura salvo un desastre improbable el título el domingo en Barcelona.

Impacto en la clasificación general tras la etapa

Como la víspera en la etapa reina del Col de Pal, Vingegaard atacó en la última subida y dio una exhibición de fuerza, entrando en meta solo y transmitiendo un claro mensaje de superioridad.

El francés Lenny Martinez y el alemán Florian Lipowitz terminaron segundo y tercero, a diez segundos.

El gran derrotado del día fue el austríaco Felix Gall, segundo en la clasificación general antes de la etapa y que perdió el ritmo en el descenso del penúltimo puerto.

Quedó atrás respecto al grupo de líderes, que lideraba entonces el belga Remco Evenepoel, que asumió un rol de compañero de equipo en favor de Lipowitz en los últimos treinta kilómetros.