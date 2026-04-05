Tadej Pogacar gana en solitario su tercer Tour de Flandes

adej Pogacar en acción durante una competencia ciclística. ( FUENTE EXTERNA )

Intocable, Tadej Pogacar conquistó este domingo su tercer Tour de Flandes al imponerse en solitario por delante de Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel tras un formidable combate en las subidas adoquinadas.

Con esta duodécima victoria en un Monumento, el esloveno supera a Roger de Vlaeminck y se sitúa en solitario en la segunda posición de la clasificación de todos los tiempos, solo por detrás del icono Eddy Merckx (19).

Ya vencedor hace dos semanas en la Milán-San Remo, el doble campeón del mundo sigue además en liza para lograr el Grand Slam, que consiste en ganar los cinco Monumentos en una misma temporada, una hazaña aún nunca conseguida, antes de la próxima cita el domingo que viene en la París-Roubaix.

Pogacar se impuso por delante de los otros tres fantásticos, con 34 segundos de ventaja sobre Van der Poel, que cayó en sus brazos en la meta, mientras que Evenepoel terminó a 1 min 11 s, por delante de Wout Van Aert (2:04).

"No corro mucho, así que cuando estoy en la salida la presión es fuerte para que gane. Hasta ahora todo va perfecto", dijo Pogacar después de haber recibido las felicitaciones de todos sus rivales, que acudieron a rendirse ante su total supremacía.

Tres de tres

El balance de 2026 del esloveno es cristalino: tres carreras, tres victorias, en las Strade Bianche, en la Milán-San Remo y en el Tour de Flandes.

En la carrera belga logró, además, su cuarto Monumento consecutivo, una hazaña inédita, tras conquistar la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía el año pasado y la Primavera en marzo.

Acelerando en todos los muros, Pogacar fue exprimiendo a sus rivales uno por uno hasta marcharse en solitario, como en sus victorias de 2023 y 2025, en la tercera y última ascensión al Viejo Kwaremont, a 18 km de la meta.

Último en ceder, Van der Poel logró limitar los daños para coronar el Paterberg, la última dificultad del día, a quince segundos.

Pero terminó por soltarse definitivamente en los últimos trece kilómetros llanos hacia Oudenaarde y se quedó a las puertas de su cuarto triunfo en la Ronde.

Por detrás, Evenepoel, en su primera participación, se hizo con un brillante tercer puesto tras ofrecer una resistencia formidable detrás del dúo de cabeza, pese a rodar completamente solo durante los últimos cincuenta kilómetros.