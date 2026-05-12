El ecuatoriano Jhonatan Narváez se impuso al esprint en la cuarta etapa del Giro de Italia

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, del equipo UAE Team Emirates - XRG, celebra al cruzar la línea de meta tras ganar la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, la carrera ciclista Tour de Italia, entre Catanzaro y Cosenza, Italia, el 12 de mayo de 2026. ( LUCA BETTINI / AFP )

El campeón de Ecuador, Jhonatan Narváez, se impuso al esprint en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada este martes entre Catanzaro y Cosenza, con solo 138 km de recorrido llano.

En un final tramposo por calles estrechas, el corredor del UAE Emirates impuso su punta de velocidad para superar en la línea al venezolano Orluis Aular, de Movistar, y al italiano Giulio Ciccone, de Lidl-Trek.

Ciccone se convirtió en el nuevo líder del Giro al arrebatar la maglia rosa al uruguayo Thomas Silva, que se quedó descolgado del pelotón en el único puerto del día, cuya cima estaba a 14 km de la llegada.

Destacada trayectoria

Jhonatan Narváez, apodado "El Lagarto", ha consolidado una carrera histórica al más alto nivel del ciclismo mundial, especialmente por su triunfo de hoy en Italia.

Este triunfo se suma a sus victorias de etapa previas en la misma competencia en 2020 y 2024, donde además hizo historia al vestir la maglia rosa de líder tras ganar la fracción inaugural en Turín.

Su capacidad para imponerse en esprints reducidos y terrenos quebrados lo mantiene como una de las piezas clave del equipo UAE Team Emirates.

A nivel continental y nacional, Narváez es un referente indiscutible tras coronarse campeón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la prueba de ruta, logrando una medalla de oro épica gracias a un trabajo coordinado con su compatriota Richard Carapaz.

En Ecuador, ha reafirmado su dominio al proclamarse campeón nacional de ruta en tres ocasiones (2017, 2024 y 2025), con lo que muestra una regularidad envidiable que le permite lucir la bandera tricolor en las carreteras europeas como el máximo exponente del ciclismo de su país en la actualidad.

Otro hito fundamental en su trayectoria ocurrió a inicios de 2025, cuando se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour Down Under en Australia, una de las carreras más prestigiosas del calendario UCI WorldTour.

A lo largo de su carrera, también ha cosechado títulos en Europa como la Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2020) y el Tour de Austria (2023), lo que lo presenta como un corredor versátil capaz de ganar tanto clásicas de un día como etapas en las Grandes Vueltas.