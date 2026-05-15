Vingegaard vence pero no convence en el primer contacto con la montaña del Giro

Jonas Vingegaard se impuso como estaba previsto en la primera llegada en alto del Giro de Italia este viernes en la cima del Blockhaus, pero con una ventaja menor de la esperada.

Cuando el danés, grandísimo favorito de este Giro, atacó a 5,5 km de la meta en esta subida especialmente brutal de los Abruzos, muchos pensaban que se marchaba para sentenciar ya la carrera, al estilo de Tadej Pogacar.

Pero al final de la primera llegada en alto de esta 109ª edición de la Corsa Rosa, el doble ganador del Tour cruzó la línea como un esprínter que lanza su bicicleta para ganar el máximo tiempo, con solo trece segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall, autor de una subida tan sólida como inteligente.

Por detrás, un trío formado por Jay Hindley, Giulio Pellizzari y Ben O'Connor logró limitar los daños, cediendo poco más de un minuto.

- Victorias en las tres grandes -

"Estoy contento de haber podido sacar tiempo a mis rivales, es un buen día para nosotros. Apuntábamos a la victoria de etapa. Estoy extremadamente feliz de haber podido rematar el trabajo", reaccionó Vingegaard.

En su primera participación en el Giro, el danés de 29 años se convierte en el 115º corredor de la historia en haber ganado una etapa en cada una de las tres grandes vueltas.

En la clasificación general, sube al segundo puesto, a 3 minutos 17 segundos de Afonso Eulálio. El portugués, que contaba con más de seis minutos de ventaja en la salida, luchó como un león para conservar su maglia rosa antes de ceder a solo 200 metros del ataque de Vingegaard.

"Delante volaban, yo solo intentaba sobrevivir. En la parte final exploté y, si no hubiera tenido a Damiano (Caruso) conmigo, habría perdido uno o dos minutos más", contó el corredor del Bahrain.

Eulálio puede esperar conservar la maglia rosa al menos hasta la contrarreloj que tendrá lugar el martes, al día siguiente de la jornada de descanso.

Vingegaard tendrá la ocasión de tomar un poco más de aire frente a sus rivales, que son ante todo escaladores como Gall, poco cómodos en las contrarrelojes.

Pero en la montaña, el austríaco del equipo Decathlon CMA CGM, vencedor en el col de la Loze en el Tour de Francia de 2023, sabe desenvolverse y el viernes estuvo a la par con Vingegaard en toda la parte final del Blockhaus (13,6 km al 8,4%).

"Felix es muy fuerte y ya lo ha demostrado muchas veces en el pasado. No me sorprende que termine tan cerca de mí. Es un gran rival, ya lo sabía antes de la carrera, habrá que tenerlo vigilado", lo elogió el danés.

Cuando Vingegaard lanzó su ataque, Gall intentó seguirle unos metros antes de volver a sentarse y marcar su propio ritmo para dosificar el esfuerzo. "Era la manera correcta de correr", constató.

Todo lo contrario que Giulio Pellizzari, que se quemó las alas intentando agarrarse a la rueda de Vingegaard, para después explotar un kilómetro más adelante y ver cómo Gall regresaba a su altura y le adelantaba.

"Un error", admitió el joven italiano de 22 años del Red Bull Bora, superado al esprint en la línea de meta por su compañero de equipo Jay Hindley en la lucha por las bonificaciones de la tercera plaza.

El primer corredor latinoamericano en la etapa fue el ecuatoriano Harold López, 13º a 2 minutos 42 segundos.

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