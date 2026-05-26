Jonas Vingegaard gana su cuarta etapa del Giro de Italia

El ciclista danés del Visma Jonas Vingegaard cuando ganó una etapa de una competencia ciclística. ( ARCHIVO/ EFE )

El danés Jonas Vingegaard dio prácticamente la puntilla definitiva al Giro de Italia al imponerse en solitario este martes en la 16ª etapa, con final en la estación de esquí de Cori, en los Alpes suizos, con un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.

Con esta victoria, la cuarta en la presente edición del Giro, el doble vencedor del Tour de Francia está más cerca de vestir de rosa el próximo domingo en Roma.

En una etapa corta (113 km), pero con final muy exigente en lo alto de la estación alpina de Cori, Vingegaard atacó a falta de 6,5 km para la meta y demostró de nuevo que es el hombre fuerte de la carrera.

"Mis compañeros de equipo y yo estábamos muy motivados por la idea de ganar con la maglia rosa. Elegimos la primera ocasión para intentarlo porque, si no salía hoy, tendríamos otras oportunidades", comentó Vingegaard, líder de la carrera desde el pasado sábado en el alto de Pila.

Demostró superioridad

"Una vez más demostró quién manda, él simplemente hace su trabajo", se resignó el austriaco Felix Gall, segundo en la meta a 1:09 del vencedor del día y que acabó por cuarta vez en segundo lugar detrás de Vingegaard.

Gall soltó en los últimos metros a sus rivales por el podio, Jai Hindley, Thymen Arensman y Derek Gee.

En la general, Gall es segundo a 4:03 de Vingegaard y Hindley es cuarto a 5 minutos exactos.

Entre ambos está el neerlandés Arensman, compañero de equipo de Vingegaard, a 4:27 del danés.

El portugués Afonso Eulálio (Bahrain), que llegó a vestir de rosa durante unas jornadas, sigue sorprendiendo y se mantiene 5º en la general, a 5:40 del líder.

En la escapada del día se metió el ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador ya de tres etapas en este Giro.

Este martes no pudo sumar una cuarta, pero sí sumar puntos para la maglia ciclamino, la de la clasificación por puntos.

El campeón de Ecuador se coloca a sólo dos puntos del francés Paul Magnier y el perfil de las próximas semanas, bastante montañoso, es más favorable a un escalador como él que a un velocista puro como el galo.

El miércoles volverá a tener protagonismo la montaña, aunque sin final en alto, con una etapa de 202 km de recorrido rompepiernas entre Cassano d'Adda y Andalo, en la que deben ascenderse tres puertos de tercera categoría, y con un desnivel positivo de 3.300 metros.