Jonas Vingegaard conquista el Giro de Italia y entra en el Olimpo del ciclismo

El ciclista danés Jonas Vingegaard, con el maillot rosa de líder general, celebra al cruzar la línea de meta para ganar la vigésima etapa del Giro de Italia 2026. ( LUCA BETTINI / AFP )

El danés Jonas Vingegaard se coronó este domingo por primera vez en el Giro de Italia, completando así su trilogía de títulos en las grandes rondas, al término de una 21ª y última etapa ganada al esprint por el italiano Jonathan Milan en Roma.

Vingegaard, de 29 años, se convierte en el octavo corredor de la historia que puede presumir de haber ganado en su carrera el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, después de Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

Sucede en el palmarés del Giro a su compañero del Visma-Lease a Bike Simon Yates, después de haber sobrevolado con autoridad la 109ª edición, con cinco triunfos de etapa y acabando con más de cinco minutos de ventaja sobre el segundo de la general, el austríaco Felix Gall.

El australiano Jai Hindley, campeón del Giro en 2022, completó el podio al finalizar tercero.

El francés Paul Magnier ha brillado también en este Giro, con tres victorias de etapa al esprint y el maillot morado de ganador de la clasificación por puntos.

Sin embargo, el domingo el velocista del Soudal-Quick Step fue derrotado por Jonathan Milan, que en el último día de este Giro pudo por fin estrenar su contador de victorias y el de su equipo Lidl-Trek.

El coloso italiano venció en la etapa del día a su compatriota Giovanni Lonardi y al francés Paul Penhoët.

Su campaña 2026

La temporada de Jonas Vingegaard está marcada por una reinvención estratégica en su calendario para asaltar la historia del ciclismo.

Tras modificar su preparación primaveral e iniciar su campaña competitiva en marzo en la París-Niza, el líder del Team Visma enfocó toda su condición física hacia un debut inédito en el Giro de Italia.

Esta decisión respondió a su ambición de conquistar la esquiva 'maglia rosa' y completar el ansiado triplete de las Grandes Vueltas, un movimiento maestro que le permitió exhibir una versión sumamente sólida y dominante desde las primeras exigencias montañosas del año.

El punto álgido de su año se consolidó con una exhibición incontestable a lo largo de las tres semanas de la ronda italiana.

Vingegaard no solo se adjudicó la clasificación general con una ventaja superior a los cinco minutos, sino que además aplastó a sus rivales con un categórico triunfo en la penúltima jornada de alta montaña en Piancavallo.

Con este histórico triunfo en Roma, el ciclista danés sella una primera mitad de temporada perfecta, ingresando al selecto club de la triple corona y ganando el impulso definitivo para encarar su próximo gran objetivo en el Tour de Francia.