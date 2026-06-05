El Punta Cana Grand Prix de Ciclismo comienza este viernes

Pelotón de competidores en una de las etapas efectuadas en el certamen del año pasado. ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de más de 300 pedalistas locales e internacionales (representando a unas 10 naciones), iniciará este viernes la sexta edición del evento ciclístico Punta Cana Grand Prix, que estará dedicado a Hostos Rizik, director de RD Vial.

De esta manera lo anunció, Mario de Jesús, director general del evento, quien expresó que todo está preparado para que a partir de las 7:30 de la mañana los pedalistas den inicio a la primera etapa que partirá desde el Centro Comercial Blue Mall, del Distrito de Punta Cana, provincia La Altagracia y culminará en el municipio de Higuey.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/whatsapp-image-2026-06-04-at-63633-pm-2-1ddbae9b.jpeg Momento de la llegada de la primera etapa de la quinta versión del Punta Cana Grand Prix de Ciclismo efectuado en el 2025. (FUENTE EXTERNA)

La distancia a recorrer en esta primera etapa será de 94 kilómetros para la categoría Open y Pre master, mientras que las categorías master A, B y C harán una distancia de 76 kilómetros, la recreativa y femeninas correrán una distancia de 56 kilómetros por toda la autovía de El Coral, hasta el lugar de inicio, Blue Mall

El sábado las competencias inician a las 7:30 y el recorrido será desde Blue Mall hasta el peaje #2 de la autovía del Coral, varias vueltas dependiendo las categorías, y el domingo habrá un circuito por las calles del Downtown, que incluye el boulevard del Atlántico, el boulevard 1ro de noviembre, la carretera de servicio de Punta Cana, la carretera Ted Kheel, hasta llegar al punto de partida, el punto Este del Blue Mall.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/whatsapp-image-2026-06-04-at-63633-pm-1-f5c75060.jpeg Momento de acción en uno de los pelotones durante el 2025. (FUENTE EXTERNA)

Al concluir el circuito del domingo se procederá a la premiación final, donde se entregarán cerca de 10 mil dólares, así como medallas individuales y trofeos por equipos a los ganadores.

La actividad que se celebra por sexto año seguido contara con la presencia de los mejores pedalistas del país, además de representantes de Colombia, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panamá, Aruba, Curazao, Uruguay, Paraguay, Belice, Argentina, Haití y varías delegaciones de latinos residentes en los Estados Unidos.

Según expresó el director técnico de la justa, Younger Salcedo, la actividad contará con la presencia de corredores de alto nivel, quienes tienes elevadas expectativas de triunfo, mucho de ellos extranjeros que han accionado en ediciones anteriores.

Transmisión en vivo

Según De Jesús, todas las incidencias de los tres días de competencias serán transmitidos por las voces del experimentado narrador venezolano Eliseo de Pablo y Franklin Doria, y el soporte de los Pikin Dollar.

El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes, Miderec, el Grupo Punta Cana, el Ministerio de Turismo, RD Vial, la Presidencia de la República, Banreservas, Seaboard Energía Limpia, Cemento Panam, Induveca, la Liga Municipal Dominicana, INEFI, Aeropuerto de Punta Cana, Espaillat Motors, Wendy's, La Alcaldia de Higuey y Verón, Asociación Mocana de ahorros y Préstamos, Pancho Motors, entre otros.