Pogacar-Vingegaard, séptimo asalto en su pulso por el Tour de Francia

El ciclista esloveno Tadej Pagacar, del equipo UAE Team Emirates XRG, durante una sesión de entrenamiento previa al inicio del Tour de Francia 2026 cerca de Barcelona, España. La 113.ª edición de la carrera está programada del 4 al 26 de julio de 2026. ( EFE )

En su cima profesional, Tadej Pogacar es el gran favorito para alcanzar el récord de cinco victorias en el Tour de Francia, cuya 113ª edición arranca el sábado en Barcelona con Jonas Vingegaard como principal obstáculo en el camino del esloveno.

Desde 2020 el esloveno y el danés se han repartido los títulos, con cuatro Tours para Pogacar (2020, 2021, 2024, 2025) y dos para Vingegaard (2022, 2023).

Pocas veces la excitación ha podido palparse de forma tan clara en la víspera del "Grand Départ", que este año tendrá forma de contrarreloj por equipos en las calles de la ciudad catalana, pasando por delante de la Sagrada Familia, emblemática obra de Antoni Gaudí, hasta la colina de Montjuic.

Cada edición del Tour de Francia se convierte en un ritual, con casi doce millones de personas en los bordes de las carreteras para alentar a los campeones.

Este año, la prueba alcanza una nueva dimensión debido a la gesta que tiene por delante el prodigio esloveno Tadej Pogacar, que puede igualar a Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Miguel Indurain con cinco títulos.

- Seixas y Del Toro al acecho -

Para ello cuenta con el mexicano Isaac del Toro como lugarteniente, aunque son varios los nombres que buscan atraer parte de la atención. La esperanza francesa es Paul Seixas, que con 19 años ha dejado ya actuaciones prometedoras y que hace soñar al país con un primer vencedor local desde que Bernard Hinault ganase el Tour... en 1985.

Seixas será además el corredor más joven en tomar salida desde hace 89 años, y las preguntas sobre qué puede lograr agitan al mundo del ciclismo dentro y fuera de Francia. Su talento le lleva a ser uno de los favoritos al podio, y el propio Pogacar está sorprendido tras las buenas actuaciones del joven en las carreras de la primavera europea.

El esloveno declaró en abril que cuenta con "ganar tanto como pueda antes de que Seixas nos destruya a todos".

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Pero a la espera de la explosión del joven, parece que la mayor preocupación del esloveno será una vez más el danés Jonas Vingegaard, que también ha tenido un gran arranque de temporada y que busca el doblete Giro-Tour, que el propio Pogacar ya logró en 2024.

"Me siento mejor, más fuerte y feliz", declaró Vingegaard, confirmando que le quedan fuerzas pese a su conquista del Giro.

- Dupla Evenepoel-Lipowitz para asaltar el podio -

Un nuevo cara a cara en el que varios ciclistas pretenden colarse. Más allá de la promesa Seixas, está el español Juan Ayuso y el dúo de la formación Red Bull Bora compuesto por Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, los "terceros" en discordia al haber acabado respectivamente en esa posición en 2024 y 2025.

"Optamos al podio por detrás de Tadej y Jonas", expone el belga Eveneppoel, mostrando a la vez ambición y capitulación, y asegurando que el liderazgo compartido con Lipowitz funcionará.

Todos estos alicientes podrían diluirse en cuestión de días si la general se decantase pronto, pero el recorrido está diseñado para que al emoción vaya 'in crescendo'.

El pelotón llegará rápidamente a los Pirineos aunque con etapas suaves, antes de una última semana que sin duda será decisiva en los Alpes.

El temido Alpe d'Huez servirá de llegada de dos etapas consecutivas, una de ellas demencial, prevista la víspera de la llegada a París, donde el pelotón pasará una vez más por el pintoresco barrio de Montmatre.

El invitado no tan deseado será el calor, con Francia amenazada por una ola de calor a partir de la semana que viene. Unas condiciones que por ahora no amenazan con el buen desarrollo de la prueba.

Por el momento, el pelotón echará a rodar el sábado en Barcelona con la formación Netcompany Ineos como favorita, gracias a una composición con grandes velocistas como Filippo Ganna, Joshua Tarling, Tobias Foss, Thymen Arensman, Dorian Godon y el colombiano Egan Bernal, campeón del Tour en 2019.