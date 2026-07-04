Un "comienzo de Tour perfecto" para Vingegaard y el Visma en Barcelona

Primer maillot amarillo del Tour de Francia, Jonas Vingegaard logró "un inicio perfecto" al ganar la contrarreloj por equipos con Visma el sábado en la colina de Montjuïc, en Barcelona, donde Tadej Pogacar también dejó buenas sensaciones pese a los doce segundos cedidos.

Como recordó el danés, "el camino hasta París aún es muy largo". Pero el duelo entre las dos superestrellas, ganadores de las seis últimas ediciones, ya empieza a hacer salivar a los aficionados al ciclismo.

El equipo neerlandés conquistó la crono, con 8 segundos de ventaja sobre la formación Netcompany Ineos, liderada por Filippo Ganna, y con 12 segundos sobre el UAE de Tadej Pogacar.

Los tiempos para la general fueron tomados corredor por corredor de forma individual, en lugar de tener en cuenta los registros de cada equipo.

Y Seixas, el joven francés de 19 años que sueña con ser árbitro este año, no ha comprometido en absoluto sus posibilidades, después de haber firmado un gran debut en el Tour bajo el cálido sol de la capital catalana, con el 6º puesto con el Decathlon CMA CGM.

- "Años difíciles" -

Afilado como una lámina de afeitar, Vingegaard remató el excelente trabajo de su enjambre de "avispas" en la última subida que conducía a la meta instalada frente al estadio Olímpico de Barcelona 1992.

"He pasado unos años difíciles por razones evidentes, pero volver al Tour, la carrera más grande del mundo, y llevar el maillot amarillo es algo especial y voy a disfrutarlo al máximo", insistió el danés, ampliamente superado por Pogacar en las dos últimas ediciones y que sufrió una terrible caída en el País Vasco en 2024.

"Cuando estaba tirado en el suelo, me veía morir. Ya no era una cuestión de ciclismo, sino simplemente de supervivencia. Al recuperar el maillot amarillo, siento que ahora puedo cerrar este capítulo", explicó el sábado, al borde de las lágrimas, en rueda de prensa.

- Pogacar brilla en la subida -

Si Vingegaard realizó la mejor salida, en el plano estrictamente individual, fue Pogacar el más rápido en la última subida —tres segundos mejor que el danés—, donde dejó atrás con facilidad a su lugarteniente mexicano Isaac del Toro.

"Es una buena noticia, las piernas responden bien en las subidas. Isaac hizo un trabajo excelente para llevarme. Evidentemente, siempre apuntamos a ganar, pero creo que hemos hecho una contrarreloj fantástica", reaccionó el líder del UAE, que, al lograr el mejor final, se endosó el maillot de puntos al mejor escalador.

El Lidl-Trek del español Juan Ayuso terminó cuarto, a 16 segundos, justo por delante del equipo Red Bull Bora, a 19 segundos, con Remco Evenepoel, que terminó solo, por delante de Florian Lipowitz.

La segunda etapa del Tour de Francia, que se disputará el domingo entre Tarragona y Barcelona, se decidirá al igual de la primera delante del estadio Olímpico, en la cima de la colina de Montjuïc.

La línea de meta será exactamente la misma que la utilizada el sábado durante la contrarreloj por equipos, si bien el camino para llegar a ella será diferente y mucho más difícil.

Tras la salida en Tarragona, los corredores pedalearán junto al mar antes de entrar en un circuito urbano en Barcelona, en el que tendrán que superar en tres ocasiones la empinada ladera del castillo de Montjuïc (1,6 km a 9,3%).

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