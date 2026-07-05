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Tour de Francia
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La tercera etapa del Tour de Francia, en riesgo por incendio

En la mañana del domingo el prefecto decidió cerrar la principal carretera que permite acceder desde la costa hasta el recorrido de la etapa del lunes del Tour

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    La tercera etapa del Tour de Francia, en riesgo por incendio
    La tercera etapa del Tour de Francia corre peligro (AFP)

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    Un importante incendio en el departamento francés de Pirineos Orientales amenaza la tercera etapa del Tour de Francia y este domingo se tomará una decisión sobre si se mantiene la prueba, indicó el prefecto de la zona.

    "Es el asunto sobre el que trabajamos esta tarde (de este domingo). Podremos tomar una decisión de aquí al final del día", declaró durante una rueda de prensa Pierre Regnault de la Mothe.

    "El fuego retomó fuerza, se han movilizado todos los recursos para contenerlo", añadió.

    Acciones oficiales

    Este incendio está localizado a unos 70 km de Les Angles, lugar previsto para la llegada hacia las 15h00 GMT del lunes de la tercera etapa del Tour de Francia (195,9 km), que partirá desde Granollers en España.

    Debido al incendio, en la mañana del domingo el prefecto decidió cerrar la principal carretera que permite acceder desde la costa hasta el recorrido de la etapa del lunes del Tour.

    "Está cerrada en primer lugar porque hay que facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. En segundo lugar hay que preservar la seguridad de los usuarios", destacó Regnault de la Mothe, que indicó que el lunes habrá un poco menos de viento. "Deberíamos tener una tregua".

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    • La segunda etapa, ya en curso este domingo, lleva al pelotón desde Tarragona a Barcelona.

    bur-so/dac/gk/dam/an

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