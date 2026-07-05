Del Toro gana la 2ª etapa del Tour de Francia, Vingegaard sigue de amarillo

El mexicano Isaac Del Toro ganó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia por delante de su jefe de filas, Tadej Pogacar, en la cima de la colina de Montjuïc, en Barcelona, donde Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo.

En su primera participación en la Grande Boucle, Del Toro cruzó la meta como vencedor por delante de Pogacar, que hizo todo lo posible por dejar el triunfo a su lugarteniente en el UAE.

Remco Evenepoel, tercero, y Vingegaard, cuarto, terminaron con el mismo tiempo, tres segundos por delante del danés Mattias Skjelmose.

Este domingo todo se decidió en la última subida de 800 metros al 7% que conducía a la meta frente al estadio Olímpico, donde los principales líderes midieron fuerzas en medio de un estruendo ensordecedor, mientras que rodadores explosivos como Mathieu van der Poel ya habían quedado eliminados.

Pogacar, que optó por no atacar en el tramo final aunque parecía con fuerzas para ello, estalló de alegría al cruzar la meta, golpeando los hombros de su joven discípulo, mientras Del Toro señalaba con los dedos a su líder para darle las gracias.

El mexicano de 22 años se desplomó luego en el suelo agotado, antes de que ambos hombres celebraran ruidosamente su obra colectiva, iniciada kilómetros atrás por su compañero Brandon McNulty, que redujo considerablemente el pelotón.

Es la primera victoria en el Tour para Del Toro. Reciente vencedor del Tour Auvernia-Ródano-Alpes y segundo del Giro en 2025, podría aspirar a un papel de líder en cualquier equipo y constituye un sólido plan B en este Tour en caso de que Pogacar tenga algún problema.

Clasificación general

En la clasificación general, Vingegaard, vencedor de la contrarreloj por equipos con su conjunto Visma-Lease a Bike la víspera, conserva seis segundos de ventaja sobre Pogacar y quince sobre Evenepoel.

Del Toro es cuarto, a dieciséis segundos, mientras que el prodigio francés Seixas, que tuvo que gestionar un pinchazo y un cambio de bicicleta en los últimos cuarenta kilómetros, es sexto, a 42 segundos del maillot amarillo.

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