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Tour de Francia
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El neerlandés Olav Kooij resurge de un duro virus y corona una jornada caótica en el Tour de Francia

Tras superar una situación de salud que casi lo deja fuera de la competencia, el pedalista del Decathlon se impuso en una accidentada quinta etapa, mientras Torstein Traeen retiene el maillot amarillo

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    El neerlandés Olav Kooij resurge de un duro virus y corona una jornada caótica en el Tour de Francia
    El ciclista neerlandés Olav Kooij, del equipo Decathlon CMA CGM, celebra en la línea de meta tras ganar la quinta etapa del Tour de Francia, un recorrido de 158,3 km entre Lannemezan y Pau (Francia), el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/YOAN VALAT)

    El neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) se impuso al esprint en la quinta etapa del Tour de Francia, este miércoles en Pau, al término de una llegada masiva precedida por varias caídas.

    Kooij, que disputa su primer Tour de Francia, superó con solvencia al alemán Max Kanter y al belga Tim Merlier, mientras que muchos velocistas se vieron privados de pelear por la victoria después de haberse visto retrasados.

    El noruego Torstein Traeen, también ralentizado en los últimos kilómetros, conserva el maillot amarillo con cerca de ocho minutos de ventaja sobre los favoritos en la víspera de la primera gran etapa de montaña en los Pirineos.

    Kooij se impuso en su primera oportunidad en la Grande Boucle, que descubre a los 24 años tras haberse incorporado este invierno al equipo Decathlon CMA CGM procedente del Visma.

    Compañero de equipo del prodigio francés Paul Seixas, Kooij estuvo a punto de no participar en el Tour después de perderse todo el inicio de la temporada a causa de un virus.

    Remontada reciente

    El exitoso regreso del velocista neerlandés a finales de mayo, con victorias en las Boucles de la Mayenne y en el Tour de Bélgica, convenció a los dirigentes del equipo de repescarlo para el Tour.

    "Es increíble. Después de una primavera tan dura, volver a este nivel es realmente genial", comentó el neerlandés tras lograr la 51ª victoria de su carrera.

    • La jornada, de nuevo muy calurosa según el termómetro pero especialmente tranquila para los favoritos, estuvo marcada por la larga escapada del francés Baptiste Veistroffer.

    El corredor galo acometió en solitario 144 kilómetros, antes de ver terminada su aventura a 14 kilómetros para meta.

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