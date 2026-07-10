Tim Merlier gana el esprint de la séptima etapa del Tour de Francia

El ciclista belga Tim Merlier, del equipo Soudal Quick-Step, celebra al cruzar la línea de meta tras ganar la séptima etapa del Tour de Francia, un recorrido de 175,1 km entre Hagetmau y Burdeos (Francia), el 10 de julio de 2026. ( EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO )

El belga Tim Merlier se impuso en la 7ª etapa del Tour de Francia, este viernes en Burdeos, en un día de calma para los grandes nombres del pelotón después de la exigencia del jueves en el Tourmalet.

Haciendo bueno el dicho de que después de la tormenta viene la calma, se siguió el guión previsto para un desenlace en forma de llegada masiva, en el que Merlier terminó superando al noruego Soren Waerenskjold y al eritreo Biniam Girmay.

El velocista del equipo Soudal Quick Step desbarató el trabajo que había realizado el equipo Alpecin en favor de su esprínter Jasper Philipsen, que sólo pudo ser quinto.

Al término de una jornada de nuevo calurosa pero tranquila para los primeros de la general, el esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.

Instinto de velocista

Fue la cuarta victoria en la Grande Boucle para Merlier, de 33 años, tras las logradas en 2021 y 2025.

El belga tiró de toda su experiencia para abrirse paso en medio de la manada en la larga última recta, a pesar de la ausencia de su lanzador y gran amigo Bert Van Lerberghe, que abandonó el Tour en los Pirineos.

"Lancé mi esprint sin saber dónde estaba la línea. Fue un caos para colocarse, pero lo conseguí gracias al formidable trabajo del equipo", comentó.

"Tuve un inicio de temporada difícil con una lesión de rodilla. Fue muy frustante perderme dos meses de entrenamiento. Eso, forzosamente, te genera dudas. Pero mi esprint sigue estando ahí", celebró el triunfador del día.

Su compañero francés de equipo Valentin Paret-Peintre, uno de los corredores más delgados del pelotón con sus poco más de 50 kilogramos, alabó a su compañero: "Es alguien muy calmado, ya sea comiendo o en el autocar. Esta mañana no estaba nada estresado o al menos no lo demuestra, pero es capaz de hacer un esprint enorme viniendo desde lejos con velocidad. ¡No sé qué come para conseguir eso!".

Cabe destacar que, por una vez, el final no estuvo marcado por una gran caída para concluir una jornada soporífera en la que los líderes, bajo un intenso calor, intentaron recuperarse del esfuerzo realizado la víspera en el Tourmalet.

En el pelotón, los corredores se tomaron su tiempo para saludar repetidamente a la cámara y charlar con sus compañeros de otros equipos.

En ese ambiente distendido se pudo ver a Paul Seixas charlando con Kévin Vauquelin, a Tadej Pogacar reír con su antiguo compañero Matteo Trentin, igual que los belgas Tim Wellens y Remco Evenepoel o los neerlandeses Mathieu van der Poel y Olav Kooij.

Animador oficial

Para animar la jornada, el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), ya autor el miércoles de una escapada en solitario de 144 km camino de Pau, volvió a lanzarse a la fuga desde el kilómetro cero, acompañado esta vez por el checo Jakub Otruba (Caja Rural).

Los dos hombres abrieron camino durante 157 km antes de ser alcanzados por el pelotón, que nunca les dejó más de minuto y medio de ventaja, para evitar cualquier sorpresa.

Desde el inicio del Tour, que descubre este año, el infatigable Veistroffer, apodado el "jabalí de Fouesnant", ha pasado 301 km en escapadas de un total de 1067 km recorridos.

El sábado, el Tour tendrá su octava jornada, entre Périgueux y Bergerac, un recorrido de 180 kilómetros que también debería ser favorable para una llegada al esprint.

Será la cuarta vez en la historia en la que el Tour hace una etapa entre esas dos localidades del sudoeste del país: en las tres anteriores fueron en contrarreloj, con triunfos en Bergerac para Jacques Anquetil en 1961 y en Périgueux, en el otro sentido, para Miguel Indurain en 1994 y Tony Martin en 2014.