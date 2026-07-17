Schmid gana el pulso a Tejada en etapa del Tour de Francia antes de la montaña

El ciclista suizo Mauro Schmid, del equipo Jayco AlUla, celebra al cruzar la línea de meta tras ganar la etapa 13 del Tour de Francia, un recorrido de 205,8 km entre Dole y Belfort, Francia, el 17 de julio de 2026. ( EFE )

El suizo Mauro Schmid, superviviente de la escapada del día, ganó la decimotercera etapa del Tour de Francia al superar al esprint al colombiano Harold Tejada, este viernes en Belfort, donde Tadej Pogacar siguió cómodamente como líder de la general.

Al cruzar la meta, el corredor suizo levantó un momento la rueda delantera de su bicicleta para ponerse solo apoyado en la trasera, un gesto acrobático para canalizar su alegría tras haber perdido por muy poco una etapa del Tour el año pasado en Toulouse.

"He trabajado muy duro conseguir este triunfo. El año pasado me había quedado muy cerca de ello", declaró el ciclista de Bülach, una localidad del cantón de Zurich.

Su director deportivo, Mathew Hayman, estaba también feliz por un "chico muy inteligente".

"Cuando estás cerca de una victoria en el Tour de Francia no sabes si en el futuro tendrás otra oportunidad. Hoy ha podido demostrar todo su talento", celebró.

Schmid, del equipo Jayco-Aula, consigue así su primera victoria en la Grande Boucle, en esta etapa que incluía la subida del Ballon d'Alsace y que estuvo marcada por una amplia escapada que llegó a contar con hasta 57 integrantes, antes de ir reduciéndose.

- Pidcock se pone cuarto -

El británico Tom Pidcock, el mejor situado en la general entre los corredores de esa escapada (10º a 11:49 del maillot amarillo en la salida del día), acabó finalmente tercero y consigue un impulso importante en la clasificación antes de las dos etapas de montaña previstas este fin de semana.

El pelotón entró en meta a 7 minutos y 33 segundos del ganador, en una etapa rápida, con una media de 50 km/h, a pesar de la presencia en el trazado de un puerto de nueve kilómetros.

El esloveno Tadej Pogacar, que aspira a un quinto título en el Tour y al tercero de manera consecutiva, conserva el maillot amarillo y su ventaja de 3 minutos y 36 segundos sobre el segundo, el danés Jonas Vingegaard.

Tercero sigue a 4:06 el belga Remco Evenepoel y la principal novedad en la pelea de los favoritos es la subida de Pidcock al cuarto lugar, a 4:15 del liderato.

En los 140 kilómetros llanos de esta etapa, las más larga del Tour 2026 con sus 205 km, se fue constituyendo esa escapada-río de 57 hombres, con la unión de dos grupos, los de los velocistas que apuntaban a pelear por el esprint intermedio, y la de los aventureros que buscaban atacar para conseguir la victoria.

En la subida del Ballon d'Alsace, entre una multitud de espectadores, solo eran nueve los supervivientes de la escapada.

A 15 km para el final, Schmid y Tejada se destacaron y terminaron disputándose la victoria.

"Fue un día muy difícil. Todos en el equipo estábamos motivados para ir en la escapada. Lo habíamos intentado muchas veces en los últimos días y hasta ahora no había funcionado. Me sentí realmente bien. Ha sido casi perfecto", saboreaba Schmid.

- La hora de los escaladores -

El sábado, el Tour de Francia tendrá su decimocuarta etapa, entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, en una auténtica etapa de montaña (155 km con 3.800 m de desnivel), con cuatro puertos en el programa, tres de ellos de primera categoría.

Uno de ellos será el Col du Haag, un camino forestal acondicionado a vía ciclista, que figura por primera vez en el programa del Tour.

"Es una etapa que, en mi opinión, está reservada a los líderes", dijo a la AFP Thierry Gouvenou, el arquitecto del recorrido de este Tour 2026.

La decimoquinta etapa del domingo, en los Alpes, será también un duro test para los corredores que aspiran a la difícil tarea de dar caza a un Pogacar que hasta ahora no ha dado síntomas de vulnerabilidad.

Aunque algunos corredores han sugerido que están pensando más en el subcampeonato que en el título, el esloveno les invitó este viernes a pelear por el triunfo.

"En el Tour, cuando tienes un equipo fuerte contigo, hay muchas posibilidades. Siempre tienes que dar el máximo y aspirar a la victoria", dijo Pogacar.