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Tour de Francia
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Jonas Vingegaard, segundo en la general, abandona el Tour de Francia tras una caída

El danés se fue al suelo en una rotonda junto a varios compañeros del Visma-Lease a bike y al mexicano Isaac del Toro

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    Jonas Vingegaard, segundo en la general, abandona el Tour de Francia tras una caída
    Tadej Pogacar porta la camiseta amarilla en el Tour de Francia 2026. (AFP)

    Jonas Vingegaard, segundo de la clasificación general, abandonó este domingo el Tour de Francia tras sufrir una dura caída a una veintena de kilómetros de meta en Plateau de Solaison.

    El danés se fue al suelo en una rotonda junto a varios compañeros del Visma-Lease a bike y al mexicano Isaac del Toro, que pudo reanudar la marcha.

    Vingegaard, vencedor del Tour en 2022 y 2023, fue evacuado en ambulancia entre gestos de dolor en la clavícula y con el brazo en cabestrillo.

    El maillot amarillo Tadej Pogacar logró evitar la caída.

    Impacto en la clasificación

    Es la primera vez que el danés de 29 años abandona prematuramente el Tour de Francia, que ganó en 2022 y 2023 y en el que terminó en segunda posición en 2021, 2024 y 2025.

    Vingegaard, vencedor de la última Vuelta y del último Giro, se encontraba a 4:30 de Pogacar en la clasificación general antes de la llegada de esta primera etapa en los Alpes.

    Fue él quien se cayó primero, en una pequeña rotonda tomada a muy alta velocidad por sus compañeros de equipo, que encabezaban la persecución detrás de una escapada de siete corredores. Su lugarteniente Sepp Kuss también se fue al suelo, antes de volver a subirse a la bicicleta.

    Controles antidopaje

    • Su caída provocó un momento de desconcierto en el pelotón del maillot amarillo, que redujo claramente el ritmo antes de volver a acelerar.
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    Vingegaard había contado en la salida de la etapa del domingo en Champagnole cómo lo despertaron a las dos de la madrugada para ser sometido a un control antidopaje inesperado, al igual que Tadej Pogacar, que fue sacado de la cama a las cinco de la mañana por la misma razón.

    jk/iga/dam

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