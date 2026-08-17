Vingegaard da por acabada su temporada tras su caída en el Tour de Francia

El ciclista danés Jonas Vingegaard, que abandonó en julio en la decimoquinta etapa del Tour de Francia por una caída, dio por terminada su temporada 2026, anunció el lunes su equipo, el Visma-Lease a Bike.

Lesión y consecuencias

"Jonas Vingegaard no correrá más esta temporada con el Team Visma-Lease a Bike. Todavía sufre las consecuencias de la fractura de la clavícula que sufrió durante el Tour de Francia", explicó la formación neerlandesa en su comunicado.

"Debido a la lesión en la clavícula, el reinicio de mi entrenamiento se vio retrasado y no me es posible volver a mi mejor nivel próximamente", precisó por su parte el corredor danés de 29 años, sin precisar su programa para 2027.

En la decimoquinta etapa del último Tour, rumbo al Plateau de Solaison, Vingegaard sufrió una violenta caída en una rotonda, que terminó con sus esperanzas de podio, en un momento en el que iba segundo en la clasificación general.

Al contrario que su gran rival Tadej Pogacar, cinco veces campeón del Tour, Vingegaard no acostumbra a participar en las clásicas de un día y no había anunciado hasta el momento su programa para el resto de 2026.

Historial y logros

No estará por lo tanto en el Giro de Lombardía, último "monumento" de la temporada ciclista, ni tampoco en el campeonato de Europa ni en el campeonato del mundo.

En mayo, Vingegaard ganó fácilmente el Giro de Italia, convirtiéndose en el octavo ciclista de la historia en ser campeón en las tres principales rondas, después de haber triunfado en el Tour de Francia en 2022 y 2023, y luego en la Vuelta a España en 2025.

gag/dr/an