Tadej Pogacar abandona en la Vuelta a España tras una violenta caída

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, líder destacado de la clasificación general, tuvo que abandonar este sábado la Vuelta a España tras sufrir una violenta caída a 32 kilómetros de la meta de la octava etapa, situada en la localidad valenciana de Xeraco.

Las alarmas se dispararon cuando Pogacar, grandísimo favorito al título y que ganó tres etapas en la primera semana de la competición, se fue al asfalto y las imágenes de televisión mostraron que tenía heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo y en la ceja izquierda.

Fue atendido e intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta, antes de constatar que no podía por el dolor y ser evacuado del lugar en ambulancia.

Este abandono inesperado deja a la Vuelta huérfana de su gran estrella, que había decidido participar en esta edición para coronarse por primera vez en España y completar así su pleno de títulos en las tres grandes rondas por etapas, después de haber ganado cinco veces el Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) y una vez el Giro de Italia (2024).

Antes de esta edición, Pogacar solo había participado una vez en la Vuelta: fue en 2019, en su debut en una gran ronda por etapas, y entonces ganó la clasificación de los jóvenes (maillot blanco), siendo tercero en una clasificación general final ganada por su compatriota Primoz Roglic.

Ganó tres etapas en aquel 2019 y otras tres en este 2026, en su segunda presencia en la carrera española.

Hasta este sábado, Pogacar no había abandonado nunca en una de las carreras de tres semanas del calendario.

Esta caída parece comprometer también sus opciones en el Mundial de ciclismo en ruta de finales de septiembre en Canadá, a la espera de un diagnóstico más preciso sobre la gravedad de los daños sufridos.

La vuelta queda abierta

El abandono de Pogacar deja ahora la Vuelta muy abierta.

Antes de esta octava etapa, el esloveno tenía 3 minutos y 50 segundos sobre el español Enric Mas (Movistar) y 4 minutos y 50 segundos sobre el esloveno Roglic, que relanza así sus opciones de poder conquistar la Vuelta por quinta vez en su carrera.

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