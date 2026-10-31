Pogacar se muestra "feliz de estar vivo" tras su caída en la Vuelta

"Simplemente estoy feliz de estar vivo, o de poder mantenerme en pie", afirma Tadej Pogacar en una entrevista publicada este sábado por The Athletic, en la que el astro del ciclismo se sincera sobre la gravedad de su reciente lesión.

Pogacar, ganador de cinco Tours de Francia, reveló que tenía tres vértebras fracturadas y no solo una.

El ogro esloveno sufrió una dura caída en la Vuelta a España, a finales de agosto, cuando controlaba la carrera sin dificultad.

Detalles de la lesión

Los primeros exámenes habían revelado una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura estable de la vértebra cervical C7, especialmente sensible.

Pero, en esta larga entrevista con el medio deportivo estadounidense The Athletic, Pogacar afirma que ese primer diagnóstico estaba incompleto.

"Dos semanas después (de la caída), estaba en Eslovenia y fui a hacerme otra tomografía. Sabía que tenía una fractura en la C7, pero entonces vimos que había otras dos vértebras fracturadas, las T1 y T2", señaló el campeón de 28 años. Estas dos vértebras se encuentran en la parte alta de la espalda, justo debajo de la C7, la última vértebra cervical.

"En ese momento, me alegré de no haber corrido los Campeonatos de Europa, que eran mi objetivo inicial", prosigue Pogacar sobre esa competición que se celebró a principios de octubre "a diez kilómetros" de su casa, en Eslovenia. "Cuando me doy cuenta de que tengo tres vértebras fracturadas... Simplemente estoy feliz de estar vivo, en realidad, o simplemente de poder mantenerme en pie", agregó.

Estado y recuperación

Pogacar, que puso fin a su temporada tras esta grave caída, también habló sobre las dificultades que vivió al comienzo de su convalecencia, en su domicilio de Mónaco.

Su oído interno, que interviene en el equilibrio del cuerpo, estaba "patas arriba", lo que le provocó náuseas, mareos y problemas de coordinación. "No podía ducharme. Tenía mareos en cuanto me levantaba o agachaba la cabeza. Estaba totalmente fuera de combate, fue muy duro".

Desde que se ha vuelto a subir a la bicicleta, reconoce también que ha sentido cierta aprensión en los descensos. "Si me vuelvo a caer en bici ahora, puede ser realmente problemático", dice, pero aseguró que ya no tiene "ninguna molestia" física.

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