Aficionados opacan triunfo de Thomas en etapa en los Alpes

ALPE D’HUEZ, Francia. Uno de los atractivos del ciclismo es que los aficionados no tienen que pagar por ver _y pueden estar tan cerca de los ciclistas como ellos quieran.

El deporte pagó caro ese acceso ilimitado el jueves cuando un grupo de espectadores indisciplinados interrumpió el más icónico ascenso del Tour de Francia.

Con los aficionados presionando a un pelotón demasiado cerca al final de las 21 curvas cerradas en el ascenso a Alpe d’Huez, el italiano Vincenzo Nibali se estrelló con una motocicleta de la policía, el tetracampeón Chris Froome recibió un contacto indeseado en su espalda y el poseedor de la casaca amarilla, Geraint Thomas, fue abucheado en el podio.

“El camino se fue estrechando y no había barreras. Estaban dos motocicletas de la policía. Cuando Froome aceleró, yo lo seguí, y me sentía bien. Luego desaceleramos y yo caí al suelo”, explicó Nibali.

La mala actitud hacia Sky aumentó cuando Froome fue implicado en un caso de medicamento contra el asma que surgió en la Vuelta a España del año pasado _pese a que el británico fue exonerado a pocos días del inicio del Tour.

“Si a la gente no le agrada Sky y quiere abuchear, no hay problema. Que abucheen todo lo que quieran, pero que no afecten la carrera”, indicó Thomas. “No toquen a los ciclistas. No nos escupan. Den su opinión todo lo que quieran pero déjenos hacer nuestra carrera”.

Froome busca igualar el record de cinco títulos del Tour compartido por Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Thomas, líder general, se despegó a velocidad de Froome _su compañero en Sky_ y de otro par de competidores para ganar la 12ta etapa y convertirse en el primer ciclista en la historia del Tour en llevarse el legendario ascenso a Alpe d’Huez vistiendo la casaca amarilla.