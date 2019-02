$!Augusto se lastima costilla izquierda, pero no cederá su título tan fácil

Una lastimosa caída mantiene al campeón de 2018 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional bajo interrogantes para esta edición número 40 (febrero 25/marzo 3).

A principios de mes, Augusto Sánchez sufrió una caída durante un entrenamiento con su equipo Aero Cycling Team (ACT) con equipos nacionales que competirán en la Vuelta. Como resultado quedó lastimado del octavo arco de su costilla izquierda, que aún le molesta por momentos la respiración. “Ahora mismo estoy un poco en baja porque el pasado día tres de febrero tuve una caída y tuve una fractura de costilla. Pero voy a correr mi Vuelta y trataré de dar lo mejor de mí como siempre”, dijo Sánchez a DL. El domingo quedó tercero en el Clásico John Figueroa.

Augusto sostiene que no cederá el cetro de manera fácil y que dará “todo” en este tour, “no con los resultados que quizás esperaría, pero estoy en buen ritmo, pese a que la costilla no me dejó prepararme para el nivel de una Vuelta como ésta”.

Entiende que no hay que lamentarse. “Eso es parte de...”. El accidente ocurrió en la avenida Las Américas, en un fogueo que se hacen los domingos. Fue entonces cuando tuvo un pequeño choque con otro ciclista.

Ayer, informa Sánchez, le tomaron otra placa y el jueves será cuando le den los resultados “a ver cómo va la evaluación”. El pedalista es asistido en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. “Hasta que no pasemos la raya, no podemos decir que no (ganaremos), lo único que me falta es que llegue la carrera”. Sánchez conquistó el título de la Vuelta en el 2010 y obtuvo un subcampeonato en en el 2008.