$!Bernal piensa en replantear estrategia en Tour Colombia tras revés en primera etapa

El colombiano Egan Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, aseguró que su equipo debe replantear la estrategia en el Tour Colombia luego de perder 46 segundos en la contrarreloj por equipos disputada este lunes, que dio inicio a la competición sudamericana.

“Vamos a mirar a ver cómo se puede replantear la carrera, la verdad no pensamos perder tanto tiempo, la estrategia tiene que cambiar”, aseguró el ‘Joven Maravilla’ de 23 años.

El Team Ineos, que lidera Bernal, perdió 46 segundos con el estadounidense Education First (EF) Pro Cycling y se ubicó en la tercera casilla en la crono de 16,7 kilómetros recorrida en la ciudad de Tunja, a 2.700 metros sobre el nivel del mar.

En la segunda posición, a 45 segundos, llegó el belga Deceuninck-Quick Step del francés Julian Alaphilippe, uno de los principales candidatos a quedarse con la tercera edición del giro colombiano.

“Se cometieron un par de errores (...) No pensábamos perder tanto tiempo, no hicimos una mal crono, lo que hizo el Education First fue una muy buena crono”, aseguró Bernal, ya recuperado de una fuerte caída en el campeonato local de ciclismo en ruta.

“Va a ser difícil descontar tanto tiempo” a figuras del EF como los colombianos Sergio Higuita y Daniel Martínez, añadió.

El Tour Colombia finalizará el domingo, en una llegada a 3.290 metros sobre el nivel del mar en el alto El Verjón, aledaño a Bogotá.

Aunque la carrera se disputa en la altura, tiene recorridos que compenetran planicies y montañas, por lo que no se prevé fácil que Bernal y los escaladores puedan descontar tanto tiempo a sus rivales.