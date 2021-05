$!Bernal siente el viento a favor a cinco días del final del Giro

"En ciertos momentos de la etapa me duele. Fuera de mis cuidados cotidianos de fisioterapia, no puedo hacer mucho más. No creo que el dolor sea muy fuerte hasta que acabe el Giro, tengo confianza".

"El objetivo es el maillot rosa en Milán", recordó el sábado tras la etapa del Monte Zoncolan, en la que levantó los brazos. Volvió a ganar el lunes en la etapa reina, en los Dolomitas, en una jornada marcada por el frío y la lluvia que tuvo que ser acortada por la organización, perdiendo dos de sus tres grandes puertos.

Juegos entre interrogantes

En la rueda de prensa virtual de este martes Bernal dejó un titular. No sabe si estará en los Juegos de Tokio.

"No estoy seguro de ir. Es un signo de interrogación. No iré si no soy completamente competitivo", dijo.

"He gastado mucha energía en el Giro. No sé si ir a los Juegos, por lo que conlleva como cansancio, no sé si es la mejor cosa que hacer", añadió

Bernal no quiso ofrecer detalles sobre sus otros objetivos para esta temporada.

"Prefiero acabar el Giro. Veremos como mi cuerpo se recupera y tomaremos decisiones. Podría hacer la Vuelta (a España)", dijo.

Casi excluyó al 100% la posibilidad de hacer el Tour (26 junio-18 julio): "No creo, no, doblar Giro y Tour es muy difícil, tenemos ya un muy buen equipo".

Fragilizado en su poderosa formación tras su abandono en el Tour de 2020, Bernal deja a otros (Geraint Thomas, Richard Carapaz y Tao Geoghegan Hart) la responsabilidad de enfrentarse al dúo de eslovenos, el ganador de la pasada edición Tadej Pogacar y su rival hasta el final Primoz Roglic.