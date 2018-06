Bernard Hinault llama al pelotón a la huelga para que Chris Froome sea sancionado

FRANCIA. El cinco veces ganador del Tour de Francia Bernard Hinault apeló este miércoles al pelotón a que haga huelga en la próxima Grande Boucle para sancionar a Chris Froome, cuya presencia en el Tour no está confirmada por un control antidopaje anormal, si las instancias del ciclismo no lo hacen antes.

“Si las autoridades internacionales no lo sancionan, le toca a los corredores asumir su responsabilidad”, explicó a la AFP el antiguo campeón francés.

Hinault estimó que “si los corredores aceptan a un tramposo en la carrera, es su problema”.

En una entrevista acordada a Ouest France, Hinault apela a los corredores a hacer huelga en Vendée en la primera etapa el 7 de julio. “El pelotón debe echar pie a tierra y hacer huelga diciendo: ‘si él está en la salida, nosotros no salimos’”.

Según el excorredor galo, “el pelotón es demasiado amable. Se condenó a otros, todo el mundo estuvo de acuerdo, y a él ¿no se le va a condenar porque se dice que hubo un control anormal? No, no fue un control anormal”.

“Se condenó a Contador por lo mismo, fue suspendido”, apuntó el tres veces ganador del Giro.

“El Ventolin, quizá no es gran cosa, quizá no es lo que hace ganar la Vuelta a España, no lo sabemos, pero está prohibido. Las reglas son las mismas para todos”, añadió.

Christopher Froome, cuádruple ganador del Tour de Francia, presentó una concentración “anormal” de salbutamol en un control antidopaje durante la Vuelta a España-2017, y aún está a la espera de una decisión del Tribunal antidopaje de la Unión Ciclista Internacional.