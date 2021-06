Blas Díaz plantea que la pista de bicicrós sea mantenida en el lugar en que se encuentra

La Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci) está de acuerdo con que la de Taekwondo (Fedotae) tenga su propio pabellón para sus actividades en ese deporte de combate, pero siempre que sea sin afectar la pista de bicicrós.

Este miércoles, el comité ejecutivo de la Fedoci fijó su posición el tema de la mencionada instalación, cuyo espacio se vería afectado por la construcción del Pabellón de Taekwondo.

“Se ha querido divulgar que esta pista no es oficial”, dijo Blas Díaz. “Sí, es una pista oficial, donde desarrollamos nuestro talento”.

De esa pista, señala Díaz, han salido ya representantes a nivel internacional, incluido Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos. “Es decir que es una pista funcional y que presenta un entorno a la familia de unidad”. La pista fue construida en 2013.

“Nosotros como Federación no nos oponemos a que la Federación (Dominicana) de Taekwondo tanga su pabellón. Le apoyamos enérgicamente porque es un deporte de los principales del país, pero aquí hay mucho espacio”, dijo Díaz, quien planteó que está abierto al diálogo sobre la base de llegar a un acuerdo o entendimiento.

Pidió que se mire el entorno del Centro Olímpico y ver dónde se puede (construir) no solamente taekwondo, si no también "otras disciplinas que no tienen instalación y es una exigencia de que se les haga”, señaló Díaz. “La posición de la Federación Dominicana de Ciclismo es en apoyo a su instalación, en apoyo al derecho adquirido desde hace mucho tiempo que hemos tenido utilizando esta pista” a la que “le hemos hecho mejoras”.