$!Ceylin Alvarado: “Me siento ochenta por ciento dominicana y veinte por ciento holandesa”

Más allá de los boxeadores y Félix Sánchez cuesta encontrar atletas con ADN dominicano que hayan ocupado el primer puesto de un ranking mundial. Ceylin del Carmen Alvarado, pedalista especialista en la modalidad ciclocrós, es la más reciente.

Nacida en Cabrera hace 21 años cuando tenía cinco (2003) sus padres se establecieron en los Países Bajos y, tras probar en el atletismo inculcada por sus padres, pasó a las bicicletas en un país donde este medio es tan popular que compite con los carros como medio de transporte (36-45%).

Allí ha hecho una carrera que la ha llevado a la cúspide a su joven edad. El lunes, la Unión Ciclística Internacional (UCI) actualizó el escalafón que depositó en el tope a la criolla de doble nacionalidad y de la tierra neerlandesa a nivel internacional. El segundo lugar que logró en las paradas de la Copa del Mundo en Heusden y Namur la dispararon hasta la cima.

Sus habilidades traspasaron la media en el invierno 2015-2016 cuando, con 17 años, fue subcampeona holandesa sub-23 y en lo adelante no pararon de llegar los éxitos, como el oro europeo en 2018 en la categoría juvenil, que se repitió en 2019. Un desempeño que le mereció el fichaje por el equipo belga profesional con matrícula continental UCI, Alpecin-Fenix.

Una hoja que certifica que Alvarado no solo sobresale en el pelotón por su tez oscura en un deporte dominado por caucásicos o por su inagotable sonrisa. En una entrevista en noviembre pasado con el sitio español especializado en ciclismo Ciclo21, que la bautizó como “el acento latino del ciclocrós”, la joven habló sobre su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos, con más opciones en mountain bike, ya que el ciclocrós no es parte del programa. Aunque no cierra las puertas a la ruta.

“No me siento 100% neerlandesa porque yo nací en la República Dominicana, mis padres son dominicanos, en casa hablamos español... Me siento un 80% dominicana y un 20% neerlandesa porque vivo aquí toda mi vida”, dijo Alvarado, cuya madre y hermano menor son inseparables en sus recorridos.

Sus redes sociales están repletas de informaciones en inglés. En Instagram tenía ayer 30,695 seguidores y en Facebook 5,900.

En la Federación Dominicana de Ciclismo están al tanto del desempeño de Alvarado y su presidente Jorge Blas programa un recibimiento especial cuando venga al país.

El ciclocrós consiste en realizar un determinado número de vueltas a un circuito con tramos de asfalto, caminos, prados y terrenos enfangados, y con una serie de obstáculos (naturales o artificiales) que deban obligar al corredor a bajarse de la bicicleta para sortearlos.

Se disputa únicamente en otoño e invierno (la temporada profesional es de septiembre a febrero) y, en ocasiones, en circuitos con hielo y nieve.