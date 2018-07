Demare logra la tercera victoria francesa en el Tour de 2018

“He tenido una caída lamentable. Estoy un poco jodido, un tobillo, el hombro y este dedo que también me había golpeado ayer. Pero espero que no sea nada, para el viernes hacer la etapa muy bien”, afirmó el ciclista del Movistar en la meta.

Sagan se quedó sin cuarto triunfo

Sagan era favorito para la victoria de la etapa, pero se vio sorprendido por el ataque de Demare, que tuvo tiempo para levantar los brazos.

El eslovaco buscaba su cuarto triunfo en el Tour de Francia de 2018 y el duodécimo en total, con lo que hubiera alcanzado a dos leyendas como Gino Bartali y Miguel Induráin.

“Peleé por ganar la etapa y es una gran recompensa. Eso es lo que me decía en los momentos difíciles en la montaña. No soy el mejor en la montaña, pero sé que las piernas me responden. Nunca me rindo y eso me ha dado el premio”, explicó Demare.

El francés, de 26 años, cuenta 50 victorias en su palmarés. Campeón del mundo juvenil en 2011, ganó la Milán-San Remo en 2016.

La jornada estuvo animada por una escapada de cinco ciclistas desde casi el principio de la etapa (Niki Terpstra, Luke Durbridge, Thomas Boudat, Guillaume Van Keirsbulck y Mathew Hayman), que fueron absorbidos por el pelotón a 16 km de la meta.

El viernes, la decimonovena etapa afronta los últimos puertos de montaña en los Pirineos, con la etapa entre Lourdes y Laruns, sobre un recorrido de 200,5 kilómetros.

Tras el Aspin y el Tourmalet, el Aubisque será la última dificultad, antes de 20 km de descenso.

Será la última oportunidad para los escaladores, entre ellos Quintana, ya que después llegará la contrarreloj individual del sábado y la última etapa en los Campos Elíseos.

“Mañana (viernes), nos preparamos para lo peor y esperamos que se dé lo mejor. Espero ataques desde el principio y que Tom Dumoulin intente algo durante la etapa”, reconoció el maillot amarillo, Geraint Thomas.

Thomas, a tres días de la llegada definitiva a París, tiene 1 minuto y 59 segundos de margen sobre el holandés Dumoulin, segundo.