$!El campeón Thomas sufre en el Tour y Alaphilippe se aleja

La contrarreloj del viernes y el ascenso al mítico puerto de Tourmalet el sábado se prestaban para que Thomas le diera caza a Julian Alaphilippe, el francés que luce la casaca amarilla y que ha sido la sensación del Tour con su determinación en no perder el liderato, además de prender la ilusión de los franceses de tener su primer campeón desde 1985.

Sorpresivamente, Thomas y sus compañeros no fueron al frente al pelotón en la subida al Tourmalet, a diferencia de años previos en los que subyugaban a los demás.

En cambio, Thomas ha visto a Alaphilippe alejarse más y más. En dos, con una victoria en la cronometrada y un notable segundo lugar en el Tourmalet, el francés ha abierto un margen adicional de 50 segundos sobre el galés. Su ventaja, ahora de 2 minutos y 2 minutos, es lo suficientemente amplia para empezar a imaginar a Alaphilippe de amarillo en París el próximo fin de semana como el primer francés victorioso desde Bernard Hinault.

El entusiasmo de los franceses también se disparó en la 14ta etapa, con el triunfo de Thibaut Pinot en el célebre ascenso en los Pirineos, compensando por el desastre en la 10ma etapa, donde perdió considerable tiempo.

Thomas flaqueó en las últimas pendientes hacia la cima y no pudo mantener el paso con Pinot y Alaphilippe.

“Desde el arranque del Tour he tenido esta etapa en la cabeza. El Tournalet, es mítico”, dijo Pinot, que ahora ha ganado tres etapas en su carrera en la competencia.

Pinot dice que estaba estimulado por la furia que tenía por todo el tiempo que desperdició en la 10ma etapa, cuando fue parte de un grupo que fue separado de los otros contendientes por vientos cruzados. “Tengo toda esta furia dentro, porque en mi opinión fue una injusticia”, dijo Pinot, finalista en el podio en el 2014.

Thomas advirtió, con razón, que el Tour aún no está definido. Quedan por disputar otros seis ascensos sobre los 2.000 metros.

Pero sus problemas para no perderle la pisada a Pinot, Alaphilippe y otros candidatos al podio en la subida al Tourmalet _ quedó octavo, 36 segundos detrás de Pinot _ resultó un golpe para el Tour que ha sido dominado por el equipo británico desde 2012 _ con los campeones Bradley Wiggins, Chris Froome y, en 2018, Thomas.

“No ha sido el mejor de los días. No me sentí bien desde el inicio. Me sentí muy débil”, dijo Thomas.