¿El caso Froome es excepcional o una derrota del antidopaje?

Un ritmo catastrófico

“¡No ha servido para nada!”. Christian Prudhomme resumió este lunes el sentimiento general. La decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI) llegó nueve meses después del control anormal de Chris Froome en la Vuelta a España, pero a tan solo cinco días del inicio del Tour de Francia. La UCI anunció el fin del proceso in extremis, cuando se acababa de conocer que el organizador de la prueba, A.S.O., quería vetar la presencia del corredor británico en la carrera debido al procedimiento en curso. “Puede parecer extraño”, reconoció David Lappartient, presidente de la UCI, pero puso de manifiesto la complejidad del proceso - “hemos necesitado una batería de expertos para analizar los argumentos” - y el derecho de Chris Froome a un proceso equitativo. “Entre el momento que” el corredor “presentó sus conclusiones finales el 4 de junio y el momento donde dimos a conocer nuestra decisión el 2 de julio, “la UCI no ha parado”, aseguró.

El salbutamol, un producto específico

Este antiasmático - el componente del ventolín - no es un producto prohibido como otros. En competición, no está permitido por vía general por sus efectos estimulantes y anabolizantes, pero permitido por vía inhalada hasta en varias dosis para curar el asma, muy extendido entre los ciclistas. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) autoriza tomas de hasta 800 mg cada 12 horas o de 1600 cada 24 horas. Pero es a partir de un cierto umbral en la muestra de orina, 1000 ng/ml - 1200 para que un procedimiento sea abierto - que se considera que una presencia no es normal. “No es tan simple como un esteroide o la EPO”, resume el secretario general de la Agencia francesa de lucha contra el dopaje (AFLD), Mathieu Teoran.