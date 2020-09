$!El pelotón en el circuito de Ímola para el Mundial de Ciclismo en Ruta

Están anunciados, en cambio, todos los escaladores, incluido el colombiano Nairo Quintana, que el miércoles tuvo que hacer un comunicado para salir al paso de las sospechas de dopaje que rodean a su entorno. También estará en la salida Wout van Aert, uno de los corredores más destacados del Tour, que será el líder de la selección belga junto a Greg Van Avermaet.

Dygert para empezar

Los campeonatos comenzarán el jueves con la contrarreloj femenina, con un recorrido de 37,1 km que será idéntico al de la 'crono' masculina del jueves. La estadounidense Chloé Dygert defenderá su título pese a no haber competido en ruta desde... el Mundial-2019.

Campeona del mundo de persecución en Berlín a comienzos de año, Dygert se ha consagrado únicamente al entrenamiento, junto a la triple campeona olímpica Kristin Armstrong, en esta temporada trastocada por la pandemia del covid-19.

"Tampoco corrí mucho el año pasado, por lo que realmente estoy acostumbrada a esta preparación", declaró al sitio estadounidense Velonews, precisando que realizó una concentración de dos semanas en el velódromo de Colorado Springs, en altitud. "He hecho exactamente la misma preparación que antes de Yorkshire", la ciudad inglesa en la que se proclamó campeona.

Sus principales rivales deben ser las holandesas Anna van der Breggen, cuatro veces subcampeona mundial (aunque a más de minuto y medio al año pasado), y Ellen van Dijk. Ambas coparon, por este orden las dos primeras plazas del campeonato de Europa celebrado a finales de agosto en Francia.

Van Vleuten duda

Oro en esta prueba en el Mundial de Florencia en 2013, Van Dijk sustituye a Annemiek van Vleuten, que se cayó el pasado jueves en el Giro de Italia y se fracturó la muñeca izquierda. La número uno mundial, no obstante, no descarta participar el sábado en la carrera en línea para defender su título. Operada a su regreso a Holanda, Van Vleuten realizó una prueba el martes, con una férula, y el resultado fue satisfactorio. "No tengo dolor", dijo. La decisión definitiva la tomará el viernes.

En la 'crono' masculina', la ausencia del prodigio belga Remco Evenepoel (2º en 2019), lesionado tras una caída a mediados de agosto, despeja el camino para que el australiano Rohan Dennis (campeón en 2018 y 2019) logre un tercer título consecutivo. Su principal rival será el holandés Tom Dumoulin, campeón del mundo de la especialidad en 2017, aunque otros hombres optan al podio, como el galés Geraint Thomas, vencedor del Tour en 2018, el italiano Filippo Ganna, Van Aert, su compatriota Victor Campenaerts (actual récordman de la hora) o el suizo Stefan Küng.