$!Ismael Sánchez compra el ticket a la inmortalidad con su cuarta Vuelta

Como si le faltara ponerle un argumento a su expediente para certificar su ingreso al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en su primer año de elegibilidad, Ismael Sánchez acaba de engrosar aun más su ya amplia biografía sobre las bicicletas.

Un templo donde el ciclismo solo tiene dos representantes entre los 386 nichos, el último llevado hace más de 30 años: el ex presidente del Licey, Tancredo Aybar Castellanos (1972) y Francisco Lara Villanueva (1987).

El vegano, de 37 años, logró un punta a punta en la edición 41 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional, que concluyó el domingo con un circuito cerrado en el Expreso V Centenario de la capital, ganado por Elvis Reyes Acevedo, que recorrió los 84 kilómetros en una hora y 55 segundos.

Fue la cuarta ocasión en la que Sánchez, integrante del Ejército República Dominicana, se lleva la corona de la principal cita de las bicicletas en el país, con lo que dobla su ventaja en el liderato histórico del certamen que comenzó a disputarse en 1979 y solo fue interrumpido en 1994 cuando el país vivía una crisis política. Ya lo hizo en 2012, 2016 y 2017.

Esta vez recorrió los 939.3 kilómetros en 23 horas, 32 minutos y 34 segundos. Detrás de él llegaron Clever Martínez y Colin Patterson (a siete minutos y 11 segundos) y Bradley Wiggs (7.44).

En esta ocasión la oportunidad de asumir el liderato llegó antes de lo planeado, en la primera etapa cuando el lunes logró fugársele al pelotón en la salida de Baní y terminar con la bandera de cuadros en las inmediaciones de El Higüero. Fueron cinco segundos delante del estadounidense Colin Patterson y en lo adelanté siguió al grupo en la general por el retrovisor.

Augusto Sánchez, un dos veces ganador del tour dominicano, y guardia de Ismael en sus cuatro coronas, coloca la prueba más crítica la tercera etapa, el miércoles, en Monte Plata.

Pero Ismael definió el título el pasado viernes cuando se disputó la etapa donde es un especialista, la montaña, al llevarse el primer lugar en el recorrido de 136 kilómetros Santo Domingo-Constanza. Allí fue recibido por una multitud que contuvo la euforia, muestra de la madurez del público vegano amante de las bicicletas, que en el pasado ocasionó algunas suspensiones.

“Un solo ciclista no puede ganar una carrera”, dijo Sánchez para comenzar una amplia explicación sobre la gran responsabilidad que tuvo el resto del equipo Aero Cycling Team (ACT) desde los masajistas hasta patrocinadores. “Un gran logro para mí, mayormente para mi equipo, ellos fueron los que hicieron el trabajo, sin ellos nada de esto fuera posible”.

Una vuelta que si bien no contó con la categoría 2.2 de la Unión Ciclismo Internacional enterró el fantasma de la falta de seguridad, que pasó sin incidentes.

“Desde un principio teníamos una meta fija que era que yo pudiera estar siempre entre los punteros de adelante para que no perdiera tiempo para llegar con menos tiempo perdido al pie de la montaña. Pero no teníamos previsto ganar en la primera etapa, pero gracias a Dios se nos dio la posibilidad, caímos en la fuga el primer día junto a Augusto Sánchez, usamos la estrategia de que uno de los dos iba a ganar la etapa, se me dio en el momento que ataqué, gracias a Dios pudimos ganar la etapa y hasta que la pudimos mantener”, dijo Ismael.

Según los organizadores, por primera vez en la historia cada una de las etapas de la Vuelta Ciclista fueron conquistadas por pedalistas dominicanos.