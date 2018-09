Jesús Herrada sorprende y se enfunda el maillot rojo de líder de la Vuelta

El ganador de la etapa, que acumula ahora tres victorias de etapa en la Vuelta a España tras las de 2013 y 2016, salió de la fuga del día formada inicialmente por un grupo de 18 corredores, entre ellos el italiano Vincenzo Nibali, que se fue fraccionando.

“Éramos 18, y estaba Nibali, después el grupo se rompió en dos y había alguna posibilidad más”, relató Geniez en la meta.

“Hubo muchos ataques durante todo el final de etapa. No había nada seguro hasta cruzar la línea. Fue un esprint muy particular, a 300 metros no se veía la meta y había que tomar referencias con las señales. Estoy muy contento”, añadió.

“El placer de correr para mí es esto, es por jornadas así que uno se sube la bici, se entrena duro y hace sacrificios todo el año”, dijo Geniez tras la carrera.

Los escapados contaron con la inacción del pelotón donde, los equipos de los líderes, Mitchelton y Movistar, no se pusieron de acuerdo para anular una fuga que llegó a tener hasta once minutos y medio de ventaja.

Cuando el gran grupo se puso a tirar, liderado por el Movistar, ya fue demasiado tarde para alcanzar a los escapados.