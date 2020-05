Lance Armstrong comenzó a doparse "probablemente con 21 años"

En esta banda-anuncio, donde varios excompañeros de Armstrong en el US Postal, como Tyler Hamilton y George Hincapie, responden a la misma pregunta sobre su primera experiencia de dopaje, el texano, que en la actualidad tiene 48 años, precisa que hay "varias formas de definir el dopage".

"La forma más fácil, es decir que no es respetar las reglas. ¿Recibíamos inyecciones de vitaminas y otras cosas así antes (de tener 21 años)? Sí, pero no era ilegal. ¿Preguntaba siempre lo que se me daba? Siempre supe lo que había en las inyecciones y fui siempre yo el que tomé la decisión", explicó.