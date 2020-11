$!Magnus Nielsen se impone al esprint, Roglic más líder antes de la Covatilla

Nielsen (Education First) se impuso en una masiva llegada a Roglic (Jumbo-Visma), que fue segundo, y al portugués Rui Costa (UAE).

"Estaba bien colocado y he buscado mi distancia, a unos 200 metros y ahí ya he ido a tope hasta que he visto que ganaba", dijo Nielsen tras la etapa.

El danés, que ya había ganado dos etapas de la Vuelta en 2016, fue el más fuerte en el esprint final, al que se llegó después de que el pelotón acabara con una escapada de Remi Cavagna, a 2 kilómetros de la llegada.