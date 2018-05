Diego Milán gana la etapa inicial de la Vuelta; enfrenta dura jornada para la segunda fecha

SANTO DOMINGO. Diego Milán comenzó en buena forma la edición 39 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional al dominar la primera etapa (Santo Domingo-Circunvalación, 180 km) con tiempo de 4:44:17.

Milán (Inteja Dominican Cycling Team) se desprendió de un grupo de cuatro escapados para quedar delante de Dedan Irvine (Novo) y del dominicano, Augusto Sánchez (ACT), quienes cruzaron en ese orden con el mismo tiempo.

El pedalista domínico-español tendrá para hoy un fuerte compromiso para defender su liderato, cuando la segunda etapa llevará a los 17 equipos que compiten en el tour a culminar en la montaña (Santo Domingo-Constanza/129 km). “Lo que Dios quiera, no soy un escalador, pero me defiendo bien. Ahora estoy disfrutando de la victoria, no ganaba una etapa hace cinco años”

La apertura de la Vuelta se produjo ayer con un acto protocolar antes de la etapa, en el Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, al que asistieron el ministro de Deportes, Danilo Díaz y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía. La ocasión sirvió para reconocer al pedalista José Antonio Cartacio, como el más antiguo de los corredores dominicanos en este tour.