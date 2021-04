$!Pello Bilbao gana la etapa reina del Tour de los Alpes

Pero no contaban con la sangre fría y el gusto por el riesgo del corredor vasco Pello Bilbao, que a falta de 2,5 km para la meta y con 6 segundos perdidos se lanzó a tumba abierta en su persecución, demostrando sus cualidades en un descenso muy técnico.

Bilbao se impuso al ruso y al británico en el esprint de meta y logró su segunda victoria en una jornada del Tour de los Alpes después de la conseguida en la primera etapa de la edición de 2018.

"Sabía que era una llegada perfecta para mí. Pese a algunos segundos de retraso, sabía que podía conseguirlo en el descenso", comentó el ciclista español.

"No es un tipo de descenso a hacer todos los días, no se pueden tomar siempre ese tipo de riesgos, pero no era un día cualquiera", añadió, dedicando su victoria al italiano Michele Scarponi, fallecido justo hace cuatro años.

Descolgados en la última ascensión de Boniprati, los otros favoritos acusaron más de un minuto de retraso, con la excepción del colombiano Nairo Quintana (Arkea), cuarto a 58 segundos.

La cuarta etapa, que discurría entre Naturno y Pieve di Bono con un puerto de primera categoría y otro de segunda (a cuatro kilómetros de la meta) dejó una imagen curiosa: la del cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome (Israel Start-Up Nation), formando parte de la fuga del día.

El Tour de los Alpes termina el viernes con la 5ª etapa: 120,9 km accidentados entre Idro y Riva del Garda.

El británico Simon Yates sigue líder con 58 segundos de ventaja con Bilbao (que se pone segundo de la general tras la victoria de este viernes) y 1:06 con Vlasov, tercero.

La 45ª edición del Tour de los Alpes se desarrolla entre Austria e Italia del 19 al 23 de abril con 13 equipos de primera categoría (UCI World Team) y estrellas como Nairo Quintana, Dan Martin o Simon Yates.

- Clasificación de la 4a etapa:

1. Pello Bilbao (ESP/BAH), los 168,6 km en 4h39:42 (media: 36,2 km/h)

2. Alexsandr Vlasov (RES/AST), m.t.

3. Simon Yates (GBR/BIK), m.t.

4. Nairo Quintana (COL/ARK), a 58.

5. Jefferson Cepeda (EQU/AND), a 1:06.

6. Hugh Carthy (GBR/EF1), m.t.

7. Ruben Guerreiro (POR/EF1), a 1:16.

8. Romain Bardet (FRA/DSM), m.t.

9. Gianluca Brambilla (ITA/TRE), m.t.

10. Matteo Fabbro (ITA/BOR), a 1:22.

11. Alejandro Osorio (COL/CJR) m.t.

(...)

15. Pavel Sivakov (RUS/INE), a 1:48

(...)

23. Dan Martin (IRL/ISN), a 2:53

(...)

82. Chris Froome (GBR/ISN), a 14:32

- Clasificación general tras la 4a etapa:

1. Simon Yates (GBR/BIX) 15h31:48

2. Pello Bilbao (ESP/BAH) a 00:58

3. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) a 1:06

4. Jefferson Cepeda (EQU/AND) a 2:18

5. Pavel Sivakov (RUS/INE) a 2:37

6. Hugh Carthy (GBR/EF1) m.t.

7. Nairo Quintana (COL/ARK) a 2:54

8. Ruben Guerreiro (POR/EF1) a 3:12

9. Romain Bardet (FRA/DSM) m.t.

10. Nick Schultz (AUS/BIK) a 3:36

(...)

14. Dan Martin (IRL/ISN), a 4:01

15. Daniel Felipe Martínez (COL/IGD), a 4:14

(...)

94. Chris Froome (GBR/ISN), a 41:36