Ramírez gana la cuarta etapa y se adueña del liderato de la Vuelta Independencia

Un bicampeón ausente

Augusto Sánchez ocupa una posición diferente en esta 42 edición de la Vuelta Independencia.

El pedalista barahonero se resite al retiro y por el contrario en esta ocasión decidió bajarse de la bicicleta para ser el director técnico del Aero Cycling Team, el equipo para el que ha corrido en los últimos años. “En esta ocasión no me preparé bien para la carrera y dije para ir a ser uno más del pelotón mejor ir como director técnico ayudando al equipo”, manifestó Sánchez.

La función le sirve de prueba este año y no significa que se plantee el retiro. “No, todavía de la élite no me retiro, con un poquito de entrenamiento, más la experiencia que uno va cogiendo a través de los años, creo que no pasan de balde”, dijo el campeón de la Vuelta de 2018 y 2010.

La razón por la que se ausentó este año sons sus “19 vueltas corridas y mejor decidí tomarlo de tranquilidad, pasar más tiempo con la familia”, dijo. Su familia se fue de paseo al extranjero y al reflexionar notó que eso tendría consecuencia. “Si me voy, no me va a dar tiempo de prepararme, mejor me fui y decidí este año no correr la Vuelta”, señaló el pedalista que comenzó a correr en el 2001, con 18 años de edad.

Su experiencia le permite abrir una escuela de ciclismo a través de la cual ofrece tutoría a los interesados y los fines de semana incluye ir de ruta.