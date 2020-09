$!Roglic exhibe fuerzas en el Tour, Alaphilippe estira el amarillo

Bernal y Pinot aguantan

"Todo el equipo hizo un trabajo increíble. Tenemos que continuar así. Debemos seguir nuestro plan. Me siento cada día un poco mejor (tras su caída a dos semanas del Tour), pero todavía no me siento como en el Dauphiné", señaló Roglic.

El vencedor de la última Vuelta a España concluyó el trabajo de su equipo en los últimos kilómetros, con el belga Wout Van Aert y el estadounidense Sepp Kuss tirando del grupo de ciclistas importantes.

"Lo disfruté. Sabía que sería una carrera por la victoria y no por el liderato. Podemos estar satisfechos del día", añadió el esloveno.