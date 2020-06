$!'Supermán' López centra su preparación en la crono de cara a su primer Tour

El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López ha centrado su preparación para la temporada en la bicicleta de crono, que espera le ayude a mejorar de cara a su primera participación en un Tour de Francia, donde será el líder del Astana.

"La preparación hemos empezado a centrarla un poco más en la bici de crono, de hecho estamos entrenando un poquito más sobre ella", reveló López, de 26 años, en una rueda de prensa virtual en la que confirmó que su gran objetivo es tener un buen desempeño en la ronda gala.

Agregó: "Es mi gran estreno en el Tour y no sé, lo que haga puede ser muy positivo para mí. Es una carrera nueva, nunca he estado ahí y la idea es ir a debutar como líder, pero sin mucha presión porque no tengo conocimiento de la carrera. Iré con mucha tranquilidad y mucha calma".