Van Aert: "No me gustó lo que hizo Sagan"

El belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), perjudicado por una maniobra antirreglamentaria del eslovaco Peter Sagan en el esprint de la undécima etapa, dijo que trató de decirle a su rival que no estaba de acuerdo con su comportamiento y que sólo recibió "palabras fuertes".

"Estaba tan sorprendido y enojado que no usé palabras muy agradables, pero luego traté de decirle que no se hacen las cosas así y que no me gustaba lo que estaba haciendo", explicó.