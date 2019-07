$!Varios favoritos pierden tiempo en una etapa del Tour ganada por Van Aert

Otros corredores bien situados en la general al término de la primera semana se dejaron aún más tiempo, como el español Mikel Landa (Movistar), que se cayó tras chocar con la rueda de un rival y terminó dejándose 2 minutos y 9 segundos, o el neozelandés George Bennett (¡casi 10 minutos!).

“Afortunadamente no tengo consecuencias físicas. He podido seguir bien. Es solo pérdida de tiempo y se escapa un poco el objetivo por el que vinimos”, detalló el vasco.

De su lado, el equipo Ineos del británico Geraint Thomas y del colombiano Egan Bernal consiguió un gran resultado antes de la primera jornada de descanso.

El defensor del título escaló hasta la segunda plaza en la general, a 1 minuto y 12 segundos de Alaphilippe, y Bernal hasta la tercera, a cuatro segundos de Thomas.

“Es una jornada perfecta para nosotros. Queríamos intentar aprovechar todas las situaciones, vimos que podíamos abrir diferencias”, declaró Bernal. “Me siento bien, el equipo no me mete presión. Lo más importante no es que Geraint o Egan ganen el Tour, sino que el equipo triunfe. Hay que ganar la carrera, es lo que cuenta”, añadió el nuevo maillot blanco de la ronda gala.

El también colombiano Nairo Quintana (Movistar) estuvo en todo momento con los mejores y se salvó de los abanicos, ascendiendo al 8º escalón de la general, a poco más de 2 minutos del liderato.