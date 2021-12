“En estos días pascueros con unos tapones que son huérfanos, la vida hay que tomarla con amor y con humor. Con amor para comprenderla y con humor para soportarla”…Anónimo.

John Paciorek, en Baseball Reference está incluido como un jugador que promedió 1,000 en su estadía en las Grandes Ligas.

¿Y quién fue este fenómeno?

En último día de la temporada 1963, los entonces Colt 45s de Houston le dieron la oportunidad a John Paciorek, de 18 años, de hacer su debut en las Grandes Ligas contra los Mets.

Relata Michael Clair que fue un movimiento inesperado. Paciorek estaba en Houston para que le examinaran la espalda y estaba jugando en partidos de novato dentro del equipo mientras estuvo allí. Tampoco había sido particularmente bueno ese año en las Menores, bateando solo .219 con nueve jonrones en 78 juegos en Modesto. Como ya estaba en Houston el equipo le preguntó si quería jugar.

"Dije, 'Uh, sí, lo haría, no hay duda de eso'", dijo Paciorek a MLB Network. "No me importaba lo mucho que me dolía la espalda en ese momento, quería jugar".

Bateando séptimo en una alineación formada casi exclusivamente por novatos, incluidos Joe Morgan y Rusty Staub, Paciorek en su primer turno recibió transferencia contra Larry Bearnarth de los Mets y anotó con triple de John Bateman.

Volvió a batear en el cuarto y conectó un sencillo de dos carreras, anotando con un elevado de sacrificio de Pete Runnels.

Conectó un sencillo productor en la siguiente entrada y anotó con un hit de Bob Lillis.

Siguió con una base por bolas en la sexta entrada y un hit más en la octava entrada, obteniendo una ovación de pie de la multitud en su último turno al bate.

"Es gracioso, pero no puedo recordar mucho sobre el juego", dijo Paciorek al New York Times en 1983. “La temperatura estaba alrededor de 120 grados en el Colt Stadium para un juego de domingo por la tarde, lo recuerdo. Paul Richards era el manager y Harry Craft era el gerente, pero no recuerdo quién me pidió que jugara ".

Con todo, el debut de Paciorek fue un sueño hecho realidad: De 3-3, dos bases por bolas, tres impulsadas y cuatro anotadas.

Así debutó y así se despidió John Paciorek de las Mayores.

Increíble: Los atletas, en nuestro caso algunos beisbolistas millonarios, fuera de las líneas de cal, no salen de una litis judicial. El venezolano Miguel Cabrera ha sido demandando por supuestamente no pagar la cantidad adecuada para mantener a sus dos hijos, razón que podría costarle la cantidad de $100,000 dólares al mes informa el portal Detroit News.

Mariela Rodríguez, de Orlando, Florida, demandó a Cabrera en agosto, cuando recortó los ingresos que venía recibiendo. La publicación citada informa que el veterano jugador le compró una casa a la mujer implicada, que estaría valorada en casi un millón de dólares.

Un día como hoy En 1963, en San Pedro de Macorís, la Montaña Noroestana, Guayubín Olivo, Tigres del Licey, cierra el segundo episodio para completar 700 innings, récord en el béisbol dominicano. Licey ganó 2-0 y Olivo obtuvo su triunfo 50 de por vida.

En 1970, Chris Zachary, Tigres del Licey, blanquea 2-0 a los Leones del Escogido, donde permite 13 hits. El Escogido dejó 12 corredores en base.

En 1970, en el Estadio Cibao, César Cedeño, Estrellas Orientales, dispara jonrón, triple y sencillo y remolca 7 carreras, para contribuir al triunfo de su equipo 13 a 3 ante las Águilas Cibaeñas.