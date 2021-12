Rebelión de Curt Flood cumple hoy 52 años

"No olvides que la Nochebuena es un momento de tranquilidad y de amor, el mejor consejo que podíamos ofrecer es que la pases en compañía de tus familiares. Feliz Navidad" Anónimo “

Para la gran mayoría de los estudiosos de los movimientos sociales que han ocurrido en el mundo, siempre ha tenido como líder un soñador que rompe los esquemas y las cadenas y el béisbol contó con un adalid revolucionario Curt Flood, que transformó hace hoy 52 años la esencia y estructura de las Grandes Ligas.

El 24 de diciembre de 1969, en una carta al comisionado Bowie Kuhn , el jardinero canjeado de los Cardenales de San Luis , Curt Flood, declaró su negativa a reportarse a los Filis de Filadelfia, alegando que no es una propiedad de un equipo para venderlo a su antojo como si fuera un saco de arroz.

En su misiva le expone al comisionado Bowie Kühn: “Después de haber jugado 12 años en Grandes Ligas, no creo ser una pieza propiedad de alguien, y que puedan venderme o comprarme sin respetar mi opinión, mis deseos”.

El asunto llegó hasta la Corte Suprema, donde fue humillado por el Juez Lewis Powell, quien le dijo: “Esto no es tan fácil como jugar el jardín central, ¿verdad?”. En todo este trayecto, Flood estuvo solo. Ningún jugador activo se atrevió a testificar en su favor, y entre los que aparecieron estuvo Jackie Robinson (quien no se cansó de luchar por los derechos civiles luego de su retiro), Hank Greenberg y el excéntrico Bill Veeck. El 19 de junio de 1972, la Corte Suprema falló en contra de Flood (5–3) y Flood no volvió a jugar después del fallo.

No fue hasta el año 1975, cuando el juez arbitro Peter Seitz declaró que debido a que los lanzadores Andy Messersmith y David McNally habían jugado un año sin contrato, podían ser agentes libres.

Curt Flood, el paladín olvidado por los bigleaguers, inició la lucha contra la cláusula de reserva, que finalmente dio buenos resultados y convirtió a los bigleaguers en multimillonarios. Abandonó el béisbol para dedicarse en Europa a la pintura. Era también un artista.

En 1997, falleció Curtis “Curt” Flood, de cáncer en la garganta a los 59 años de edad, en Los Angeles, California.

Militó en la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales en 1955-56, vio acción en 9 juegos y bateó de 26-6, .231.

UN DIA COMO HOY

En 1959, los Bravos de Milwaukee firman al toletero dominicano de 20 años Rico Carty.

En 1974, Lou Brock, de los Cardenales de San Luis, es nombrado “Deportista del Año” por The Sporting News. Termina por delante de luminarias como el gran tenista Jimmy Connors, el golfista Johnny Miller y el relevista de los Dodgers Mike Marshall.

1986 - Dos agentes libres firman, Gary Ward con los Yankees de Nueva York , mientras que Reggie Jackson firma con los Atléticos de Oakland .

1990 - Los Expos de Montreal intercambian al veterano Tim Raines a los Medias Blancas de Chicago por el OF Iván Calderón y el pitcher Barry Jones. En 12 temporadas con los Expos, Raines bateó .301 y se robó 634 bases, la mayor cantidad en la historia de la franquicia.

1992 - Los Expos intercambian al 3B Tim Wallach a los Dodgers a cambio del jugador de cuadro de ligas menores Tim Barker.