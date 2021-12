Material de protesta para las feministas

La doble moral que impera en el béisbol, no escapa a la Liga Dominicana (Lidom), y lo planteamos hoy día de los Santos Inocentes, porque para unos casos nos convertimos en los papaupas de la moralidad y en otros como reyes de la hospitalidad.

Y si queremos una sociedad con valores de dignidad en todos los sentidos, el deporte no escapa al escrutinio público y no podemos permitir la presencia en nuestros estadios de jugadores con un curriculum de indeseables.

Anoche arrancó la serie semifinal, pero no podíamos dejar pasar este pitcheo y poner la bola en juego con el jugador Danry Vásquez, venezolano, que está militando como refuerzo de las Águilas Cibaeñas.

Es el mismo Vásquez que de manera cobarde golpeó a puñetazos a su entonces pareja, Fabiana Pérez, con quien tenía una relación desde el 2011.

En el vídeo de este suceso se pueda observar a Vásquez bajando por unas escaleras en compañía de su novia, cuando la golpea el rostro con su mano izquierda.

El golpe hizo que la mujer perdiera el equilibrio y resbalara por las escaleras, por lo que Vásquez se inclina para ayudarle a ponerse de pie y posteriormente pegarle en varias ocasiones.

Nuestras queridas femenistas, que se han mantenido en pie de lucha defendiendo sus derechos, tienen en este jugador un buen material para que asistan al estadio a protestar por su presencia.

En esta temporada militó con los Toros del Este, el cubano Yasiel Puig, quien agredió sexualmente a una mujer en un baño del Staples Center.

La mujer, identificada en los documentos de la corte federal como Jane Roe, demandó a Puig, diciendo que el ex jardinero de los Dodgers la siguió hasta un baño durante un juego de los Lakers en octubre de 2018, la “inmovilizó con un brazo” para evitar que se fuera, la tocó y se masturbó frente a ella.

El béisbol es el deporte de la familia y no podemos presentar como héroes deportivos a jugadores de este calaña.

SALON DE LA FAMA

Ahora que estamos siguiendo día a día el baloteo de las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown, gracias a Ryan Thibodeax, es preciso señalar que fue inaugurado el 12 de junio de 1939, por la Fundación Clark y en su primera elección fueron entronizados al templo de los inmortales: Ty Cobb, Babe Ruth, Honus Wagner, Christy Mathewson y Walter Johnson.

Para ser un HOF no hay una regla escrita.

Lo que sí es necesario es recibir el 75% de los votos de parte de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

Un bigleaguer que dispare 800 jonrones no iría automáticamente a Cooperstown, como no ha llegado Pete Rose con 4,256 hits, ni Barry Bonds con 762 jonrones, ni Sammy Sosa con 609 jonrones.

Sin embargo, la doble moral se deja sentir en este nicho de los inmortales. En el libro de Robert Cohen “Baseball Hall of Fame or Hall of Shame?”, detalla como existe una larga lista de jugadores con hábitos y costumbres reprobables que fueron admitidos en Cooperstown sin ningún problema. Bill menciona que entre tantos había jugadores racistas, alcohólicos, tramposos, matones, drogadictos y adictos al sexo que fueron aceptados al Salón de la Fama. Da los ejemplos de Ty Cobb, quien fue un racista notorio. Además, Cobb, junto con Tris Speaker, estuviron involucrados en artimañas para “arreglar juegos”. Babe Ruth, como muchos sabemos, fue un alcohólico y un mujeriego empedernido. Gaylord Perry adulteraba las pelotas y Orlando Cepeda y Fergunson Jenkins que fueron condenados por drogas.

UN DÍA COMO HOY

1979, el lanzador petromacorisano Joaquín Andújar, de los Leones del Escogido, en el triunfo 12x2 ante los Tigres de Licey, llegó a 800 innings lanzados en el béisbol dominicano.

1994 - Los Astros de Houston y los Padres de San Diego hacen un cambio gigantesco de doce jugadores. Houston obtiene OF Derek Bell, IF Ricky Gutierrez, P Pedro Martínez Aquino, OF Phil Plantier, y el IF Craig Shipley de San Diego a cambio de 3B Ken Caminiti, SS Andújar Cedeño, OF Steve Finley, 1B Roberto Petagine, P Brian Williams, y un jugador a ser nombrado. El pitcher Sean Fesh irá a los Padres el próximo mes de mayo para completar el contrato más importante en las Grandes Ligas desde 1957 .

2001, en el Estadio Cibao, Israel Alcántara, Tigres de Licey, en el primer episodio le dispara jonrón a Fernando Hernández, su décimo de la campaña.