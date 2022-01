Lo que esperamos para el deporte en el 2022

""Nosotros abriremos el libro. Sus páginas están en blanco. Vamos a poner palabras sobre ellos mismos. El libro se llama Oportunidad y su primer capítulo es el día de Año Nuevo"... (Edith Lovejoy Pierce)." “

No tengo el privilegio de conocer al Ministro de Deportes, el ingeniero Francisco José Camacho Rivas. Si conozco su trayectoria de un reconocido y exitoso dirigente deportivo que desde el 2007 preside la Federación Dominicana de Taekwondo, institución que bajo sus orientaciones le aportó al país positivos triunfos a nivel olímpico.

Desde la máquina Olivetti del periódico La Noticia, cuando Justo Castellanos Díaz era el Secretario de Deportes y Horacito Veras Gómez, Director de Educación Física, escribí cientos de cuartillas para proyectar el olimpismo, el deporte escolar y la educación física. Recuerdo las horas que pasé conversando sobre el tema del Deporte Escolar con el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, el profesor Nelly Manuel Doné, el profesor José Sánchez y el profesor Ortiz Celado.

Hoy observo desde mi palco hogareño, y ojalá no equivocarme, que el Ministro de Deportes, ingeniero Francisco Camacho Rivas, tiene el interés de fomentar y desarrollar el Deporte Escolar. Y eso es altamente positivo.

En los últimos años he observado que en la escuela de nivel primario el Deporte Escolar viene sufriendo un retroceso y es posible que se estén desaprovechando los aspectos relevantes de este contenido pedagógico como factor potenciador dirigido a un mejor y adecuado desarrollo formativo del niño.

Vamos desde hoy a implementar, sin temor, ni las excusas del COVID, ómicrom, influenza y gripe el proyecto del Deporte Escolar que el presidente Luis Abinader, junto a los ministros de Educación y Deportes, Roberto Fulcar y Camacho, lanzaron en diciembre: INDÓMITA-RD para impulsar la masificación del Deporte Escolar Comunitario.

Manos a la obra, vamos a comenzar a cambiarle la cara al deporte dominicano, si es necesario con una cirugía plástica en todo el cuerpo.

Ese es mi único deseo para el 2022 y para gozar desde la otra esquina, que el Licey logre la corona 23.

ROUND ROBIN. Mañana domingo 2 de enero se reanuda la serie semifinal con juegos de Licey vs Gigantes en el Julián Javier y Águilas vs Estrellas, en el Tetelo Vargas. Las primeras cuatro fechas, desde mi óptica no fueron el mejor termómetro para analizar cada club por los cambios en las alineaciones.

Ese 1-3 de las Águilas no es real, ni el 3-1 de los Gigantes. Aquí aplico la teoría del viejo sabio: “No es como se comienza, sino como se termina”.

Un día como hoy En 1929, Cool Papa Bell, jugando para los Elefantes de Cienfuegos, se convierte en el primer toletero en conectar tres jonrones en un solo juego durante un juego del béisbol profesional en Cuba. El jugador de la Liga Negra y futuro miembro del Salón de la Fama logró la hazaña en el Aida Park durante la victoria 15-11 sobre los Claveles Rojos del Habana.

En 1958, el lanzador Robert Smith, Águilas Cibaeñas, retira los dos primeros bateadores del noveno episodio, outs 25 y 26, en un juego que le ganaba 1-0 a las Estrellas Orientales sin permitir hits. Llegó a la caja registradora Manuel Emilio Jiménez (El Mulo), y en conteo de dos bolas y un strike, le conectó sencillo al prado derecho para romper el juego sin hit. Smith logró el out 27 y ganó el desafío. Jiménez tenía de 3-0 a la derecha contra Smith zurdo y le conectó el hit a la zurda.

En el 2020, Don Larsen, quien lanzó el único juego perfecto en la historia de la Serie Mundial en el Juego 5 en 1956, muere a los 90 años.