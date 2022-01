Un nuevo año con mucho deporte

Comienza el 2022 y de inmediato hay que hablar de qué se espera en materia deportiva de la República Dominicana, y la verdad es que desde este mismo mes de enero hay muchas cosas que pondrán a hablar del país y de sus representantes.

En unas tres semanas conoceremos las votaciones finales para el Salón de la Fama de Cooperstown y todo luce indicar que David Ortiz entrará en su primer año en la boleta.

Con un 31 por ciento de los votos conocidos, David Ortiz aparece en un 81.8 por ciento de las papeletas que ha contado Ryan Thibodaux. Es poco probable que esa tendencia se rompa.

Parecería que Barry Bonds acompañará a David en la ceremonia programada para el verano, con un 80.2 por ciento, mientras que Roger Clemens parece estar en el borde, con 78.5 por ciento.

Cuando ya se han contado tantos votos, la tendencia no suele cambiar mucho, pero hay que recordar que los que no hacen públicos sus votos y temprano son los que muchas veces son más radicales al momento del sufragio por lo que no se puede dar nada por sentado.

A mediados de mes comienza la serie final de la pelota dominicana y a finales de enero se dará inicio a la Serie del Caribe.

Hay muchos atletas con retos individuales y mundiales por celebrarse, y deseamos la mejor de las suertes a todos ellos que se embarcarán en retos basante importantes.





Pronta mejoría para Audo

Durante la pausa de Año Nuevo nos enteramos que el amigo y gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente sufrió un percance de salud que lo llevó a ser hospitalizado.

Muchas veces tomamos a chiste las consecuencias del estrés y el agotamiento (me pongo delante en ese listado), pero Vicente está ahora tomando las medidas de lugar para volver a sus afanes aunque con algo más de cuidado.

Tuve la oportunidad de comunicarme tanto con su esposa Olga como con él, el domingo, y me manifestaron que casi todo está de vuelta a la normalidad, además de que enviaron un mensaje de gratitud para los que se han preocupado por su condición física.

Pronta recuperación Audo, para ti, los tuyos y para el Licey también.