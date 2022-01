Alex Rodríguez no será inmortal

"Y cuando nadie te despierta por la mañana, y cuando nadie te espera en la noche, y cuando puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad?" Charles Bukowski “

Alex Rodríguez, tiene cerradas las puertas de Cooperstown, pero ESPN está considerando una versión de “Sunday Night Baseball” con nada menos que Alex Rodríguez.

A-Rod al igual que Manny Ramírez y Sammy Sosa está recibiendo el voto de castigo por algunos miembros de la Asociación de Escritores de Baseball América.

En lo que debemos estar claros es que Alex Rodríguez no es el único jugador que figura en la boleta de este año para Cooperstown que ha tenido conexiones con los esteroides. Pero, y aquí el pero tiene categoría histórica, es el único jugador que admitió que consumió esteroides en dos momentos diferentes durante el mejor momento de su carrera, de 2001 a 2003, y nuevamente a partir de 2010, y recibió la suspensión más larga en la historia del béisbol de Grandes Ligas.

Entonces, la pregunta que yo le hago a los periodistas que han votado por Barry Bonds, Roger Clemens y Manny Ramírez, etc., es la siguiente: ¿Hay alguna línea para los jugadores que no debían cruzar porque estaba minada? Para algunos, la línea es el 2005, cuando MLB inició su programa oficial de pruebas y castigo. Cualquier cosa antes de eso, cuando el béisbol básicamente se hizo de la vista gorda, no es una descalificación, pero cualquier prueba positiva después de eso es un “no” automático.

Alex Rodríguez, si esa es la línea de referencia, si se considera los tres años admitidos de esteroides, antes de que se implementaran las pruebas del 2005, su relación con Biogenesis comenzó en el 2010, cuando tenía 34 años y solo dos años después de su tercer premio MVP. Entonces, con Alex Rodríguez, los votantes básicamente tienen dos opciones: 1. Adoptar un enfoque de “si está en la boleta, es elegible” y votar por A-Rod, o 2. No votar por A-Rod.

Por su estilo de vida de playboy, me luce que no le preocupa mucho una placa en Cooperstown, ya que él se mantiene dentro del campo deportivo, lo que no ha pasado con Manny Ramírez y Sammy Sosa.

UN DÍA COMO HOY:

En 1964, Víctor Ramírez “El Orgullo de Nibaje”, en la victoria de las Águilas Cibaeñas 3x2 sobre los Leones del Escogido, Ramírez bateó de 4-4, tres dobles, para empatar la marca de “tubeyes” establecida por Gail Henley, de las Águilas en 1955-56.

En 1967, Winston Llenas, Águilas Cibaeñas, dispara sus jonrones 9 y 10, en el Estadio Quisqueya, frente al pitcheo de los Leones del Escogido y se une a Bob Robertson con la misma cantidad, siendo la primera vez en el béisbol dominicano que un equipo tiene dos jugadores con dígitos dobles en cuadrangulares.

En 1972, los lanzadores Virgilio Barrientos y Charlie Hough, de los Tigres del Licey, le cortaron a Ralph Garr en 24 la racha de juegos seguidos dando de hits, récord en la Liga Dominicana. Barrientos laboró en 8 innings.