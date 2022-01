Muy bien por Vitelio Mejía y Lidom

Cuando el domingo, en el partido entre los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales, Sandber Pimentel conectó un cuadrangular para decidir el partido a favor de los locales, se produjo un espectáculo bochornoso que nunca más debería repetirse en la pelota dominicana.

Un fanático fue captado en las cámaras de la transmisión, y también por decenas de personas que grabaron en sus celulares, cuando sacó su cartera de su bolsillo y entregó RD$20 mil a Pimentel, como un reto que le había puesto previo al turno al bate.

Quizás a primera instancia habrá personas que no entenderán cómo afecta a alguien este “regalo” del individuo que se encontraba en una de las primeras filas del Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Pero estos son incidentes que, a la larga, pueden poner en entredicho la credibilidad del evento en sentido general.

Lidom es una liga profesional, no es una liga de un barrio, no se trata de un juego de “desafío” y no puede darse el lujo de que se relaje con su credibilidad.

¿Qué pasaría entonces si un fanático en vez de “premiar” un jonrón, ofrece un retorno por un ponche, o un error?

Con eso no se debe de jugar.

Por eso, que el presidente de la liga, el licenciado Vitelio Mejía, reproche públicamente ese hecho y convoque tanto a Pimentel como al dirigente Fernando Tatis para buscar que el hecho no se repite es una buena medida, que merece ser destacada.

Ojalá el mensaje llegue claro y conciso no solo para los involucrados en este caso, sino para todo aquel que participa en el torneo invernal, sin importar las funciones que desempeñe.

El caso de Pimentel luce ser nada más que un error de un jugador que se emocionó por decidir un partido.

Pero en un país como el nuestro, donde las teorías de conspiración y los cuestionamientos alegres están a la orden del día, no se puede dar brecha para nada parecido.

Ya hace un tiempo, un escándalo de apuestas amenazó a Lidom y el entonces presidente Leonardo Matos Berrido desterró de la liga a todos los jugadores involucrados.

Que el licenciado Mejía actúe rápidamente en este caso es algo que apoyamos y que el reconocemos, porque proteger el deporte nacional siempre debe de ser una prioridad.