Bonds, Clemens, Sosa, Schilling y Cooperstown

La inmortalidad en la morada de Cooperstown es uno de los sueños más preciados de lograr por un jugador de béisbol luego de colgar los spikes.

El primer intento de un jugador es ser seleccionado por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, pero los peloteros con estadísticas impresionantes en Major League Baseball, como Barry Bonds, Roger Clemens, Curt Schilling y Sammy Sosa, que no fueron electos para el ceremonial del 2022 por los escritores de béisbol, tienen el chance de ser elegibles para aparecer en las boletas del Comité de Veteranos. Se han producido varias iteraciones diferentes de Comités de Veteranos a lo largo de los años, pero en este momento hay cuatro: Today’s Game (1988-presente), Modern Baseball (1970-87), Golden Days (1960-79) y Early Baseball (anterior a 1950). O sea, que las esperanzas no están perdidas, sobre todo si el enfermo come.

Bonds, Clemens, Schilling y Sosa jugaron la mayoría de sus juegos después de 1987, por lo que estarían en la lista de los candidatos de Today’s Game, junto con los gerentes, ejecutivos y árbitros que también son elegibles para esta boleta de 10 personas. Las votaciones del Comité de Veteranos generalmente se anuncian a principios de noviembre, poco después de que finaliza la Serie Mundial.

El punto de referencia para la elección es el mismo que el de la boleta electoral de la Asociación de Escritores de Béisbol; los jugadores deben recibir el 75 por ciento de los votos. El comité de Today’s Game tiene 16 miembros, por lo que un candidato debe obtener al menos 12 votos.

Justo cuando pensabas que no tendrías que oír hablar de Bonds, Clemens, Schilling y Sosa por un buen tiempo, vaya sorpresa. El Comité de la Era del Juego de Hoy se reúne en diciembre de 2022 para decidir quién formará parte de los inmortales del 2023. Sí, también participarán en el próximo ciclo. Incluso si no están en la boleta electoral, las razones por las que quedaron fuera serán un tema de discusión.

El Comité de la Era del Juego de Hoy se reúne dos veces cada cinco años. Después de diciembre de 2022, el comité está programado para reunirse nuevamente en diciembre de 2024, para su inclusión en la clase de 2025. El Comité de la Era del Béisbol Moderno se reunirá en diciembre de 2023 y diciembre de 2025. El Comité de la Era de los Días Dorados se reunirá en diciembre de 2026. Ese es el final del horario del ciclo actual.

El Comité de la Era del Juego de Hoy se reunió por última vez en diciembre de 2019. Lee Smith y Harold Baines fueron elegidos; Smith recibió los 16 votos y Baines recibió 12. Lou Piniella se quedó corto por un voto. y Albert Belle, Joe Carter, Will Clark, Orel Hershiser, Davey Johnson, Charlie Manuel y George Steinbrenner recibieron menos de cinco votos.

La junta directiva del Salón de la Fama es la que nombra al comité, que “estará compuesto por 16 miembros, inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown, ejecutivos y miembros veteranos de los medios de comunicación”.

Aquí está la lista de votantes de la reunión de diciembre de 2019: Nueve miembros del Salón de la Fama (Roberto Alomar, Bert Blyleven, Pat Gillick, Tony La Russa, Greg Maddux, Joe Morgan, John Schuerholz, Ozzie Smith y Joe Torre), cuatro ejecutivos de Grandes Ligas ( Al Avila, Paul Beeston, Andy MacPhail y Jerry Reinsdorf) y tres miembros veteranos de los medios/historiadores (Steve Hirdt, Tim Kurkjian y Claire Smith).

Suerte para el “Grupo de los Cuatro”, porque si es numeritos, los tienen por pi-pá.

UN DIA COMO HOY

En 1949, la superestrella de los Yankees de Nueva York, Joe DiMaggio, firma un contrato de un año por US$100,000, convirtiéndose en el primer jugador en ganar un salario de seis cifras en la historia de las Grandes Ligas. En 1948 , DiMaggio bateó .320, mientras lideraba la Liga Americana en jonrones y carreras impulsadas.

En 1958, los Dodgers se convierten oficialmente en “Los Angeles Dodgers, Inc.” en previsión de jugar su primera temporada en la costa oeste.

En 1994, Michael Jordan, estrella de la NBA, firma un contrato para jugar con los Medias Blancas de Chicago. Jordan se reportará al entrenamiento de primavera antes de ser asignado a los Birmingham Barons Clase-AA. Después de una temporada en las menores, Jordan regresará de nuevo a la NBA.

En el 2010, los Leones del Escogido son los Campeones de la Serie del Caribe 2010 con una victoria 7x2 sobre los Leones de Caracas, de Venezuela. El Escogido finaliza el torneo con marca de 5-1 y el prospecto de los Mets, el jardinero Fernando Martínez es nombrado MVP de la Serie tras batear .348 con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas. Es el tercer campeonato caribeño del Escogido y el primero desde 1990.