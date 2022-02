La última propuesta de los dueños no gustó el todo a los jugadores.

Si los dueños de equipos de Grandes Ligas quieren que en el 2022 haya entrenamientos de primavera y que la temporada se juegue completa, deben entender que hay que encontrar un punto medio más hacia el lado de los jugadores y no pretender que el juego sea totalmente a su favor.

Se entiende que son los dueños, los que ponen el capital y los que pagan los sueldos, pero también deben entender ellos que el desbalance económico que proponen no le hace bien al juego.

Los últimos tres pactos colectivos que se han firmado han sido negativos para los jugadores, han cedido muchos derechos y eso solo es culpa de los representantes del sindicato.

Pero las cosas han cambiado para esta versión y muchos jugadores están involucrados directamente en lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, para evitar que la tendencia se mantenga.

El 64 por ciento de los peloteros ganaron US$1 millón o menos el año pasado, y apenas el 14% de los peloteros de la Gran Carpa cobró por encima de US$4.1 millones, el salario promedio del negocio.

Y Grandes Ligas ha pasado de ser la liga con mayores salarios mínimos en Estados Unidos a la que menores salarios mínimos paga, solo para poner un ejemplo.

Por eso, en vez de estar hablando del inicio de los entrenamientos de primavera, y las expectativas para el trío dominicano deJuan Soto, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr., hoy estamos analizando si se descartará el comienzo de la campaña como uno se había imaginado.

El juego no debería estar atravesando esta situación, de verdad que no. Un negocio que mueve más de US$11 mil millones anuales no debería poner en riesgo esa estructura porque nadie quiere ceder.

Breves

¿Qué está pasando con el deporte nacional? Se siente un paro casi absoluto de todas las actividades en el país, luego que finalizara la Serie del Caribe... La LNB anuncia la llegada de nuevos dueños a una de las franquicias que ha tenido múltiples propietarios en los últimos años y hasta ha dejado de participar en ocasiones. ¿Tomaron medidas para evitar que se repita la historia?... Cuando finalmente se juegue béisbol de Grandes Ligas, con el anunciado bateador designado universal, habrá varios veteranos dominicanos con chance de agarrar uno de esos 30 puestos para el 2022.